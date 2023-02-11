人神共憤的無恥！土耳其災民爆中媒塞錢要求拍「大外宣」影片

有土耳其災民向當地媒體爆料，不少來自中國的媒體記者在土耳其發生地震後，試圖塞錢給當地災民，並讓他們在鏡頭前怒罵土耳其政府、讚揚中國政府。（圖擷取自@mutluailesirlari IG、法新社，本報合成）

2023/02/11 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕土敘邊界6日發生百年強震，不僅造成2國數萬人傷亡，也令數百萬人流離失所。各國派出搜救團隊前往災區協助，然而近期在土耳其傳出有不少災民被中國記者塞錢，要求他們在鏡頭前批判土國政府救災不力，接著讚美、宣揚中國的救災行動，不過皆被憤怒的災民們拒絕，並將此事曝光到網上，引起眾人撻伐。

IG網友「Mutlu Aile Sırları」在9日PO出一段影片，為土耳其災區的1名災民向當地媒體爆料，「來自中國政府的媒體想通過『捐錢』，讓我們人民反對我們的國家」，並提到連同他在內的不少災民，在地震後遇到來自中國的媒體記者，這些記者拿錢給他們，並要求他們對著鏡頭說出針對土耳其政府的不滿、救災不力等負面內容，接著試圖引導他們說出與之對比之下，中國政府、救援團隊是有多好等言論。

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不過許多災民聽到這些無理的要求後，紛紛拒絕接受中國記者的採訪，即便有中國記者企圖在現場開手機直播進行報導，也立即遭到當地災民阻止，並將這些無禮的中國記者趕走，或者是直接群毆對方後，再報警請警方將他們帶走。分享這支爆料影片的IG網友痛批，「現在是土耳其人民一起克服痛苦的時候，不要來這種政治遊戲」。

揭露中國政府趁人之危進行「大內外宣」的無恥行徑的影片曝光後，引起112多萬人瀏覽，並被多國網友轉載分享至臉書、推特、YouTube等平台，無數網友紛紛抨擊，「願真主懲罰他們」、「中國這樣做不會感到羞恥嗎？你們的良心何在！」、「土耳其會治愈自己的傷口，我們不需要你們」、「小粉紅的無知實在令人髮指，中共國的傲慢實在令人作嘔」、「自己國內做假新聞，到國外還想做假新聞，真是丟臉！」。

不過中國人這種趁機「吃人血饅頭」的行徑並不只這一齣，推特用戶「李老師不是你老師」在7日就曾分享，無數中國小粉紅在中國各大社群媒體上，針對土耳其遭逢百年強震進行各種大肆嘲諷，並異口同聲表示「我就是刻薄」，這些冷血又毫無人性的發言，讓李老師深感不齒，也令不少外國網友感到非常傻眼與鄙視。

此外，先前台灣7日派出搜救隊前往土耳其參與救援的消息，也遭中國媒體和網友吃豆腐，不僅在網路上盜用台灣救援隊的照片，還宣稱「中國人向土耳其伸出援手了」，無恥行徑令人傻眼；立院民進黨團幹事長鄭運鵬，也對此公開抨擊，在人命關天的救災時刻，中國這種統戰戲碼真的很悲哀。

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