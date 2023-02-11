震後129小時再救出生還者 阿嬤獲救先問：這世界還在嗎？

1名36歲男子11日在哈泰省地震災區獲救。（美聯社）

2023/02/11 20:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕土耳其強震搜救工作與時間賽跑，災區接連傳出令人振奮的好消息，救難人員在震後129小時，在加濟安泰普省（Gaziantep）救出一家五口。1名70歲老婦被埋122小時獲救後，第一句話先問：這世界還在嗎？

《美聯社》和土耳其國營《安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）》報導，救難人員在重災區加濟安泰普省努爾達伊鎮（Nurdag）發現阿斯蘭（Hasan Aslan）一家五口在瓦礫堆下還有生命跡象，11日先讓媽媽、女兒脫困，之後要把爸爸哈桑救出來時，爸爸堅持先救大女兒、兒子。在妻小都獲救後，爸爸最後也被從殘骸下救出，在場救難人員興奮高喊「真主至大！」

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加上阿斯蘭一家，11日這1天已救出9人，在震央卡拉曼馬拉斯省被土耳其和吉爾吉斯救援隊合力救出的少年阿加斯（Kamil Can Agas），脫困後問救難人員「今天是幾號？」救難人員興奮地彼此擁抱，少年的親人高喊「他出來了，他出來了。」

東南部阿德亞曼（Adiyaman）1名據信僅2個月大的嬰兒和1名女孩，以及南部哈泰省（Hatay）安塔克亞區（Antakya）1名13歲男童，則是受困128小時後被救難人員從瓦礫堆中救出。

在卡拉曼馬拉斯省和東南部最大城迪亞巴克爾市（Diyarbakir）的救難人員，從倒塌的建築物殘骸下救出被埋在瓦礫中122小時的70歲婦人塔巴卡（Menekse Tabak）和55歲婦人契塞克（Masallah Cicek）。塔巴卡被救出來後，第一句話是問「這世界還在嗎？」

這些打破救援「黃金時間」的生命奇蹟，都令人感到振奮。但不是每一場與時間賽跑的救援行動都拚得過死神，哈泰省1名13歲女孩熬到11日救難人員到達她受困位置、現場為她緊急插管，但是因腿被壓著無法動彈，醫護團隊還來不及到達進行截肢，這名女孩就已喪生。

土耳其政府11日表示，強震在該國造成的罹難人數已經增加到2萬0665人；在敘利亞增加到3553人。總計兩國罹難人數已高達2萬4218人。

救難人員11日在阿德亞曼救出一名被瓦礫埋127小時的男子。（路透）

一名男子11日抱著從倒塌建築下被救出來的愛貓。（美聯社）

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