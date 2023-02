恐怖！空拍圖曝土耳其地震南部現「巨長裂痕」 道路毀壞駕駛難行

2023/02/11 19:35

〔即時新聞/綜合報導〕突如其來的大地震讓土耳其陷入困境之中,許多建築、道路因此受到破壞而嚴重損害。近日出現多張空拍圖顯示,土耳其南部多處地區的道路、田野、溪流和山坡因日前的地震導致出現「驚世裂痕」,空拍景象相當怵目驚心。

路透社報導指出,位於土耳其南部省份「卡赫拉曼馬拉什」(Kahramanmaras)內的小鎮Tevekkeli在經過規模7.8大地震後,地面上出現一道寬大的鋸齒狀裂痕,深深地切過堤壩並一路延伸至地平線,當中一條道路遭到裂縫侵襲,上方的柏油路及金屬護欄被破壞殆盡,巨石也從路旁的山谷滑落,導致經過該路的駕駛難以順利通過。

另外,巨大的裂縫也穿過了附近村莊Tepehan內房屋附近的樹林,許多樹木因此連根斷裂。當地居民Mehmet Temizkan接受路透社採訪時說道,「周一清晨的地震吵醒了他」,並表示地震所造成的劇烈搖晃讓他頓時陷入惶恐,「無人知曉我們能否可以成功地離開家,甚至存活下來,當時完全失去了希望。」

