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    恐怖！空拍圖曝土耳其地震南部現「巨長裂痕」 道路毀壞駕駛難行

    地震過後，土耳其南部「卡赫拉曼馬拉什」（Kahramanmaras）地面上出現一道寬大且深長的鋸齒狀裂痕。（圖擷取自推特@Reuters）

    地震過後，土耳其南部「卡赫拉曼馬拉什」（Kahramanmaras）地面上出現一道寬大且深長的鋸齒狀裂痕。（圖擷取自推特@Reuters）

    2023/02/11 19:35

    〔即時新聞／綜合報導〕突如其來的大地震讓土耳其陷入困境之中，許多建築、道路因此受到破壞而嚴重損害。近日出現多張空拍圖顯示，土耳其南部多處地區的道路、田野、溪流和山坡因日前的地震導致出現「驚世裂痕」，空拍景象相當怵目驚心。

    路透社報導指出，位於土耳其南部省份「卡赫拉曼馬拉什」（Kahramanmaras）內的小鎮Tevekkeli在經過規模7.8大地震後，地面上出現一道寬大的鋸齒狀裂痕，深深地切過堤壩並一路延伸至地平線，當中一條道路遭到裂縫侵襲，上方的柏油路及金屬護欄被破壞殆盡，巨石也從路旁的山谷滑落，導致經過該路的駕駛難以順利通過。

    另外，巨大的裂縫也穿過了附近村莊Tepehan內房屋附近的樹林，許多樹木因此連根斷裂。當地居民Mehmet Temizkan接受路透社採訪時說道，「周一清晨的地震吵醒了他」，並表示地震所造成的劇烈搖晃讓他頓時陷入惶恐，「無人知曉我們能否可以成功地離開家，甚至存活下來，當時完全失去了希望。」

    裂縫侵襲當地一條道路，導致上方的柏油路及金屬護欄遭到嚴重破壞，加上巨石滑落，導致經過該路的駕駛難以順利通過。（圖擷取自推特@Reuters）

    裂縫侵襲當地一條道路，導致上方的柏油路及金屬護欄遭到嚴重破壞，加上巨石滑落，導致經過該路的駕駛難以順利通過。（圖擷取自推特@Reuters）

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