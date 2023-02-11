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    好消息！3嬰童被埋128小時獲救 土耳其災區再寫生命奇蹟

    土耳其救難人員11日清晨持續在哈泰省搶救。（美聯社）

    土耳其救難人員11日清晨持續在哈泰省搶救。（美聯社）

    2023/02/11 19:53

    〔編譯管淑平／綜合報導〕土耳其強震搜救工作與時間賽跑，災區接連傳出好消息，救難人員在震後128小時，11日分別在阿德亞曼（Adiyaman）和哈泰省（Hatay），救出3人。稍早也有2名婦女被埋在瓦礫堆下長達122小時後，平安獲救，令人振奮。

    根據土耳其國營《安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）》和《獨立報（Independent Türkçe）》11日報導，與死神拔河128小時後奇蹟獲救的這3人，其中2人是在東南部阿德亞曼省1名據信僅2個月大的嬰兒和1名女孩，另1人是在南部哈泰省的13歲男童，他在安塔克亞區（Antakya）被救難人員從瓦礫堆中救出。

    稍早救難人員在震央卡拉曼馬拉斯省和東南部最大城迪亞巴克爾市（Diyarbakir），分別從倒塌的建築物殘骸下，救出被埋在瓦礫中122小時的70歲婦人塔巴卡（Menekse Tabak）和55歲婦人契塞克（Masallah Cicek）。

    在與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep），也有一名父親和一名身障人士受困115小時後獲救。這些打破救援「黃金時間」的生命奇蹟，都令人感到振奮。

    土耳其政府11日指，土耳其罹難人數已經增加到2萬665人；敘利亞增加到3553人。總計兩國罹難人數已高達2萬4218人。

    《獨立報（Independent Türkçe）》推特

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