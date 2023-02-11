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    排球校隊32人下落不明！ 僅尋獲3具遺體 失蹤年紀最小者僅12歲

    日前來自北賽普勒斯的男女排球校隊，前往土耳其參賽時不幸遭遇強震，共有35人被活埋在下榻的飯店，年紀最小的失蹤者為年僅12歲的女排妮成員荷什（Nehir）。（圖擷取自Hatice Kılgöz Şah臉書）

    日前來自北賽普勒斯的男女排球校隊，前往土耳其參賽時不幸遭遇強震，共有35人被活埋在下榻的飯店，年紀最小的失蹤者為年僅12歲的女排妮成員荷什（Nehir）。（圖擷取自Hatice Kılgöz Şah臉書）

    2023/02/11 13:15

    〔即時新聞／綜合報導〕土敘邊界6日發生規模7.8強震，釀成嚴重傷亡，且隨著救援黃金72小時過去，死傷人數恐持續攀升。一支來自北賽普勒斯的排球校隊，日前前往土耳其參賽卻不料遭遇強震，師生與家長一行共39人被活埋在下榻的飯店，目前僅尋獲3具遺體，32人下落不明，而年紀最小的失蹤者年僅12歲。

    綜合外媒報導，失蹤的排球校隊所入住的飯店，為土耳其阿德亞曼省（Adiyaman）的伊西亞斯飯店（Isias Hotel），這家飯店一共有7層，據信在發生地震導致飯店倒塌時，樓內還有39人，然而事後僅有4人成功逃出該飯店。

    有當地官員日前向媒體透露，當天入住飯店的39人，分別是24名年齡介於11至14歲之間的男女排球校隊學生、4名教師和1名教練，以及10名家長。在8日時，搜救人員在倒塌的廢墟瓦礫堆中，發現校隊2名教師的遺體，同日稍晚又找到1名學生的遺體，其餘32人目前則依舊下落不明。

    搜救工作仍在持續進行，而這些失蹤學童在北賽普勒斯的親屬，已紛紛抵達現場等候搜救的最新進度，1名隨行的北賽普勒斯教育官員表示，他們會留在事發地點，直到剩餘的學生都被找到；另1名倖存的隨隊教師則表示，大家自從地震後就沒有安心入睡過，加上他的女兒仍困在廢墟裡。

    此外，在現場焦急等待的學童家屬中，有1名母親質疑入住飯店其建築物的建造品質，以及當局是否確實執行安檢等相關措施。另1名女性則表示，她的12歲姪女妮荷什（Nehir）目前還尚未被尋獲，據報導指出，妮荷什為失蹤的女子校排中最年輕的成員。

    被活埋的35人，目前僅尋獲3具遺體，仍有32人下落不明。（圖擷取自Hatice Kılgöz Şah臉書）

    被活埋的35人，目前僅尋獲3具遺體，仍有32人下落不明。（圖擷取自Hatice Kılgöz Şah臉書）

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