網友質疑中國推理劇「狂飆」片頭抄襲Netflix紀錄片

網友質疑中國推理劇《狂飆》片頭跟NEtflix紀錄片《清白檔案》過於相似，疑似有抄襲之嫌。（美聯社）

2023/02/11 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國推理劇《狂飆》日前結束播映，近日傳出網友質疑其片頭設計跟Netflix紀錄片《清白檔案》（The Innocence Files）太過相似，疑似有抄襲之嫌。對此，中國公司資料平台「天眼查」發現，《狂飆》片頭製作公司確實依法向中國政府登記，但該公司投保人數為0。

根據中媒《信號財經》報導，中國推理劇《狂飆》於今年1月中開始播映，並於2月完結。網友指出，《狂飆》的片頭設計多處與Netflix紀錄片《清白檔案》相似，可從色調、構圖等元素明顯察覺。

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據悉，製作《狂飆》片頭的設計公司「大潮文化傳媒有限公司」註冊資本約為100萬人民幣（約新台幣439萬），經營範圍包括版權貿易、文藝創作、電影發行、廣播電視節目製作。經由中國公司資料平台天眼查檢視該公司資料，卻發現參保人數為0，意即該公司員工投保人數是0。

網友質疑的聲浪越演越大，目前大潮文化傳媒公司還未出面回應，許多中國網友看了兩部劇的片頭後紛紛回覆「這根本算一模一樣了吧」、「確實有點像，樹大招風，各個環節要更謹慎」、「有點過於像了」、「這不只是抄吧，這是下了模板直接換圖片啊」。

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