接下來打波蘭！ 車臣「抖音戰神」新目標︰去納粹化和去軍事化

車臣領導人卡德羅夫不時對俄烏戰事下指導棋。（路透資料照）

2023/02/07 18:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯揮兵侵略烏克蘭，喊出「去軍事化」與「去納粹化」等口號，戰火仍在延燒之際，車臣自治共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）已迫不及待，針對「解決」烏克蘭之後，是否該對波蘭「去軍事化」與「去納粹化」，徵詢大家意見，還說他不否認自己有此意圖。

據俄國《衛星通訊社》（Sputnik）6日報導，卡德羅夫出了一道難題：如果俄羅斯在烏克蘭的「特別行動」成功後，開始對波蘭的「去納粹化」和「去軍事化」進程，將會怎麼樣。

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他在個人Telegram頻道發文說：「在支持烏克蘭的框架內，華沙居然能耗盡了自己的軍事資源，而現在它很慌張：如果俄羅斯在成功完成特別軍事行動之後，開始對下一個國家去納粹化、去軍事化呢？畢竟在烏克蘭之後，地圖上的就是波蘭了！」

卡德羅夫說，他不否認自己有這樣的意圖。「我已經多次表示，與撒旦教義的鬥爭，應該在整個歐洲繼續進行，首先是在波蘭領土上。就這樣波蘭人及時地醒悟過來了。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，車臣自治共和國總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）麾下助陣的子弟兵屢屢「擺拍」造假鬧笑話，被外媒封為「抖音軍」（TikTok Force），卡德羅夫「車臣打卡王」、「嘴砲王」等封號，也不脛而走。

他最近又大膽預言，稱俄羅斯絕對不會戰敗，若按下核武按鈕，俄羅斯人會上天堂，而其他人只能下地獄。

卡德羅夫不只一次對俄烏戰爭下指導棋，早在去年4月，他眼見俄軍在戰場上表現不如預期，便大膽提議對烏克蘭實施戰術核武攻擊，還說他可代替普廷，對烏克蘭的某些地點進行戰術核打擊。

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