慫恿動用核武？ 車臣「抖音戰神」信心滿滿：俄人能上天堂

2023/01/24 21:26

〔編譯陳成良/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後,車臣自治共和國總統卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)麾下助陣的子弟兵屢屢「擺拍」造假鬧笑話,被外媒封為「抖音軍」(TikTok Force),卡德羅夫「車臣打卡王」、「嘴砲王」等封號,也不脛而走。卡德羅夫最近又大膽預言,稱俄羅斯絕對不會戰敗,若按下核武按鈕,俄羅斯人也能上天堂,而其他人則會下地獄!

從推特(Twitter)流傳的影片顯示,卡德羅夫向一群「粉絲」發表他對烏俄戰爭的看法。他強調,俄羅斯是一個偉大核武強權,絕不能輸掉任何一場戰鬥。「我們可以按下(核武)按鈕,我們將能上天堂,而其他人則會下地獄,願平與你同在(Salam Alaikum)!」

這番話似乎讓在場聽眾的表情,顯得「一言難盡」。

卡德羅夫不只一次對俄烏戰爭下指導棋,早在去年4月,他眼見俄軍在戰場上表現不如預期,便大膽提議對烏克蘭實施戰術核武攻擊,還說他可代替普廷,對烏克蘭的某些地點進行戰術核打擊。

去年9月,卡德羅夫也對普廷的30萬兵力動員令指點「妙計」,他提議再動員俄羅斯全國執法機構的一半人員參與「特別軍事行動」,其總人數約為500萬人,也就是再增加250萬動員兵力,「足以摧毀任何西方軍隊」。

Ramzan #Kadyrov on nuclear war



“We can press the button - and salam Alaykum! We will go to heaven and they will go to hell.”#Russia #UkraineWar pic.twitter.com/P17MiCiaCN