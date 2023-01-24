為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    慫恿動用核武？ 車臣「抖音戰神」信心滿滿：俄人能上天堂

    卡德羅夫最近又大膽預言，稱俄羅斯絕對不會戰敗，若按下核武按鈕，俄羅斯人也能上天堂，而其他人則會下地獄！ （美聯社）

    卡德羅夫最近又大膽預言，稱俄羅斯絕對不會戰敗，若按下核武按鈕，俄羅斯人也能上天堂，而其他人則會下地獄！ （美聯社）

    2023/01/24 21:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，車臣自治共和國總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）麾下助陣的子弟兵屢屢「擺拍」造假鬧笑話，被外媒封為「抖音軍」（TikTok Force），卡德羅夫「車臣打卡王」、「嘴砲王」等封號，也不脛而走。卡德羅夫最近又大膽預言，稱俄羅斯絕對不會戰敗，若按下核武按鈕，俄羅斯人也能上天堂，而其他人則會下地獄！

    從推特（Twitter）流傳的影片顯示，卡德羅夫向一群「粉絲」發表他對烏俄戰爭的看法。他強調，俄羅斯是一個偉大核武強權，絕不能輸掉任何一場戰鬥。「我們可以按下（核武）按鈕，我們將能上天堂，而其他人則會下地獄，願平與你同在（Salam Alaikum）！」

    這番話似乎讓在場聽眾的表情，顯得「一言難盡」。

    卡德羅夫不只一次對俄烏戰爭下指導棋，早在去年4月，他眼見俄軍在戰場上表現不如預期，便大膽提議對烏克蘭實施戰術核武攻擊，還說他可代替普廷，對烏克蘭的某些地點進行戰術核打擊。

    去年9月，卡德羅夫也對普廷的30萬兵力動員令指點「妙計」，他提議再動員俄羅斯全國執法機構的一半人員參與「特別軍事行動」，其總人數約為500萬人，也就是再增加250萬動員兵力，「足以摧毀任何西方軍隊」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    車臣「抖音戰神」再槓俄軍高層 這次為了鬍子
    2023/01/20 23:12

    車臣「抖音戰神」再槓俄軍高層 這次為了鬍子
    打臉車臣「抖音戰神」！姪子在克里米亞施暴影片曝光
    2023/01/02 14:57

    打臉車臣「抖音戰神」！姪子在克里米亞施暴影片曝光

    FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列
    卡德羅夫疑「說溜嘴」 ISW：意外證實普廷即將再次徵兵
    2023/01/01 20:54

    卡德羅夫疑「說溜嘴」 ISW：意外證實普廷即將再次徵兵
    烏克蘭反擊！拍影片酸爆車臣「戲精」總統
    2022/12/28 23:04

    烏克蘭反擊！拍影片酸爆車臣「戲精」總統
    車臣「抖音王」侄子涉調戲婦女 在克里米亞被捕
    2022/12/27 15:16

    車臣「抖音王」侄子涉調戲婦女 在克里米亞被捕
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播