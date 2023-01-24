慫恿動用核武？ 車臣「抖音戰神」信心滿滿：俄人能上天堂

卡德羅夫最近又大膽預言，稱俄羅斯絕對不會戰敗，若按下核武按鈕，俄羅斯人也能上天堂，而其他人則會下地獄！ （美聯社）

2023/01/24 21:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，車臣自治共和國總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）麾下助陣的子弟兵屢屢「擺拍」造假鬧笑話，被外媒封為「抖音軍」（TikTok Force），卡德羅夫「車臣打卡王」、「嘴砲王」等封號，也不脛而走。卡德羅夫最近又大膽預言，稱俄羅斯絕對不會戰敗，若按下核武按鈕，俄羅斯人也能上天堂，而其他人則會下地獄！

從推特（Twitter）流傳的影片顯示，卡德羅夫向一群「粉絲」發表他對烏俄戰爭的看法。他強調，俄羅斯是一個偉大核武強權，絕不能輸掉任何一場戰鬥。「我們可以按下（核武）按鈕，我們將能上天堂，而其他人則會下地獄，願平與你同在（Salam Alaikum）！」

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這番話似乎讓在場聽眾的表情，顯得「一言難盡」。

卡德羅夫不只一次對俄烏戰爭下指導棋，早在去年4月，他眼見俄軍在戰場上表現不如預期，便大膽提議對烏克蘭實施戰術核武攻擊，還說他可代替普廷，對烏克蘭的某些地點進行戰術核打擊。

去年9月，卡德羅夫也對普廷的30萬兵力動員令指點「妙計」，他提議再動員俄羅斯全國執法機構的一半人員參與「特別軍事行動」，其總人數約為500萬人，也就是再增加250萬動員兵力，「足以摧毀任何西方軍隊」。

Ramzan #Kadyrov on nuclear war



“We can press the button - and salam Alaykum! We will go to heaven and they will go to hell.”#Russia #UkraineWar pic.twitter.com/P17MiCiaCN — Newsistaan （@newsistaan） January 17, 2023

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