點出俄軍可能進攻方向 烏官員：俄國恐再額外動員50萬名士兵

烏克蘭官員指出，俄羅斯很有可能再額外動員士兵，最多達50萬人。（路透）

2023/02/07 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，烏克蘭研判俄羅斯近期將發動一波大規模攻勢，烏克蘭國防部情報總局（GUR）斯基比特斯基（ Vadym Skibitskyi ）指出，俄羅斯將額外動員30萬至50萬人，以利自身於今年春夏在烏克蘭東部及南部展開進攻。

根據美國《CNN》報導，斯基比特斯基指出，俄羅斯可能動員的50萬人有別於去年10月動員的30萬名士兵，是額外動員，這說明克里姆林宮無意結束戰爭，未來可能進攻頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk），也有可能進攻札波羅熱（Zaporizhzhia），俄軍將在赫爾松（Kherson）及克里米亞（Crimea）轉為守勢。

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斯基比特斯基也點出目前俄羅斯的飛彈生產困境，俄羅斯過去每年生產的飛彈不超過200枚，現在俄羅斯每個月只能生產4枚「伊斯坎德」（Iskander）巡弋飛彈，Kh-101巡弋飛彈方面則取決於俄羅斯的進口零組件庫存，評估可能每個月可生產20至30枚。

報導指出，在去年動員後，俄羅斯官員一直否認要進行另一次動員，但在去年12月舉行的俄羅斯軍事安全會議中，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）提議在3年內讓俄軍戰鬥人員從目前的115萬提升到150萬，並強調這是「解決與俄羅斯軍事安全相關問題所必需」。

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