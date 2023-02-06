狼狽為奸！外媒：伊朗擬在俄羅斯生產6000架無人機

伊朗製「見證者-136」（Shahed-136） 無人機，去年10月17日出現在基輔市區上空。（法新社資料照）

2023/02/06 22:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》5日獨家報導，俄羅斯與伊朗進一步加強軍事夥伴關係，兩國打算簽署協議，在俄國設無人機工廠，量產至少6000架伊朗無人機供侵烏作戰。一支伊朗高層代表團1月初飛往俄國考察廠址， 雙方已敲定細節。

俄國去年入秋後就用無人機搭配飛彈攻擊烏克蘭的電網，外界分析，俄國試想讓烏克蘭人在寒冬時無電可用，俄軍當時用的就是伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）無人機。

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報導稱，雖然螺旋槳發動機的Shahed-136飛得慢、噪音大，烏軍前後已擊落540多架這種無人機，但伊朗準備到 俄國設廠生產的新版Shahed-136將換裝新引擎機，加 速度與航程，對烏軍防空構成新挑戰。

報導引述美國盟友國官員消息指出，俄伊兩國為了加強軍事聯盟，伊朗一個高層級的代表團在1月5日，前往莫斯科以東960公里處的葉拉布加（Yelabuga），討論在當地設廠的運作細節，目標是生產速度更快的無人機，料將對烏克蘭防空系統構成新的挑戰。

去年12月，白宮就已經警告，俄國與伊朗考慮在俄國境內設置無人機工廠。對於最新報導，伊朗和俄國官員拒絕回應。

俄烏戰爭本月底將屆滿一年，俄軍目前沿整個前線加大施壓，除在頓內茨克的要塞城鎮巴赫姆特（Bakhmut）激戰，也於盧甘斯克與札波羅熱地區展開攻擊。《華爾街日報》報導，根據英國國防部5日公布'的戰情評估，隨俄軍包圍取得進展，巴赫姆特2條主要聯外道路有被切斷之虞，該地與其他烏軍控制地區的面臨風險日增。

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