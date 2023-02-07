目標全面佔領頓巴斯 俄10天內恐發動攻勢

烏克蘭國防部長列茲尼科夫將被撤換，遺缺由烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫接任。（路透檔案照）

2023/02/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭本月底將屆滿一年，俄軍目前沿整個前線加大施壓，除在頓內茨克的「要塞」城市巴赫姆特激戰，也於盧甘斯克與札波羅熱地區展開攻擊。英國「金融時報」五日報導，基輔當局接獲可靠情資，得知俄羅斯能趁著西方主戰坦克等新式武器尚未運交烏克蘭之前，最快十天內發動大規模攻勢，目標是佔領整個頓巴斯地區。

一名烏克蘭軍事顧問告訴該報，據相關情資，俄軍進攻的具體位置，可能是在盧甘斯克州的克爾米納（Kreminna）與頓內茨克州的利曼（Lyman）上述兩地的鄰近地帶發動攻擊。報導提到，烏克蘭國防部情報局發言人切爾尼亞克（Andrii Cherniak）指出，俄國總統普廷已下令在三月之前，占領包括盧甘斯克與頓內茨克在內整個頓巴斯地區，而俄軍也向烏東部署更多部隊、武器與相關裝備。

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烏國防長將撤換

烏克蘭總統澤倫斯基五日在每日例行談話中提到，俄軍希望在二月份做一些「象徵性的事」，要為去年的失敗報仇。他承認，前線各戰區的壓力越來越大，特別是頓內茨克的戰鬥非常激烈，情況相當艱困。不過澤倫斯基強調，再大的艱難與壓力都要撐住，「我們別無選擇，只能保衛自己、贏得勝利。」

英國國防部五日的戰情評估指出，隨著俄軍包圍取得進展，巴赫姆特被切斷與其他烏軍補給困難。澤倫斯基點名的艱困戰區，還包括巴赫姆特北面的利曼，以及西南面的布格列達爾（Vuledar）。「華爾街日報」認為，當前受俄軍攻擊的烏軍陣地數量，反映戰場態勢再度發生根本性改變。

此外，先前消息傳出，繼負責烏軍後勤的烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫（Vyacheslav Shapovalov）上月因高價採購軍中食品醜聞提出辭職後，烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)也將被撤換，遺缺由國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接任。

不過烏克蘭執政黨「人民公僕黨」六日發佈最新消息指出，列茲尼科夫將暫時留任，主要是考慮到各國防長即將於本月十四日在德國蘭斯坦（Ramstein ）空軍基地，舉行新一輪軍援烏克蘭的關鍵會議，加上俄軍可能在近日蠢動。該黨同時證實，列茲尼科夫將繼續發揮軍事專才，轉任戰略工業部長。

在外交陣線方面，「金融時報」六日援引知情人士的話說，歐盟正計劃讓澤倫斯基本週出席其領導人峰會。報導稱，澤倫斯基將預定畫在歐洲議會特別會議上發表講話，這場會議重點將討論烏克蘭的安全疑慮。

歐盟三日在基輔的峰會上宣布第十輪俄羅斯制裁新方案，同時啟動俄國戰爭罪行調查。德國檢察總長法蘭克（Peter Frank）五日受訪時表示，德國已蒐集烏克蘭戰爭中「數以百計」的戰爭罪相關證據，他呼籲國際共同努力將犯罪者繩之以法。

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