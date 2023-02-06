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    影片曝光！ 烏軍發現俄軍地下集結處 最終以手榴彈殲滅

    烏軍以手榴彈殲滅地下室的俄軍。（圖擷自推特）

    烏軍以手榴彈殲滅地下室的俄軍。（圖擷自推特）

    2023/02/06 14:37

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，推特流傳一段影片，烏克蘭武裝部隊士兵在巡邏的過程中，發現一處小屋的地下室竟然集結著許多俄羅斯士兵，雙方近距離交火後，最終俄軍被烏克蘭士兵以手榴彈消滅。

    推特帳號「@Seveerity」在推特PO出一段影片，影片中一名烏軍走進一棟建築物內，接著馬上後退跌坐在地，這時周遭的友軍開始朝建築物開火，跌坐在地的烏軍士兵重整態勢後，疑似朝著建築物內扔出第一、二枚手榴彈，接著兩人又朝著建築物的窗戶開火，最後扔出第三枚手榴彈後，爆炸讓蓋住窗戶的鐵皮都被震飛。

    「@Seveerity」在推文中表示「巡邏的烏克蘭士兵在一個地下室發現了獸人巢穴，並用手榴彈消滅了他們。」

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