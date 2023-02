影片曝光！ 烏軍發現俄軍地下集結處 最終以手榴彈殲滅

2023/02/06 14:37

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中,推特流傳一段影片,烏克蘭武裝部隊士兵在巡邏的過程中,發現一處小屋的地下室竟然集結著許多俄羅斯士兵,雙方近距離交火後,最終俄軍被烏克蘭士兵以手榴彈消滅。

推特帳號「@Seveerity」在推特PO出一段影片,影片中一名烏軍走進一棟建築物內,接著馬上後退跌坐在地,這時周遭的友軍開始朝建築物開火,跌坐在地的烏軍士兵重整態勢後,疑似朝著建築物內扔出第一、二枚手榴彈,接著兩人又朝著建築物的窗戶開火,最後扔出第三枚手榴彈後,爆炸讓蓋住窗戶的鐵皮都被震飛。

請繼續往下閱讀...

「@Seveerity」在推文中表示「巡邏的烏克蘭士兵在一個地下室發現了獸人巢穴,並用手榴彈消滅了他們。」

Patrolling Ukrainian soldiers discover an orc nest in a basement and neutralise them with grenades. pic.twitter.com/XqRkBRrT6D