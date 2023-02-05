只因大廚保留大腸「這個」！中國11年前料理節目成最紅梗圖

11年前的中國料理節目片段搞笑畫面，竟在今年成為中國網上最流行梗圖。（圖擷取自微博）

2023/02/05 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國社群媒體近日流傳一段2012年料理節目片段，一名廚師在將大腸料理端給主持人品嘗時坦承沒有處理乾淨，主持人吃了馬上吐出，露出猙獰表情。這段搞笑畫面成為今年中國網路最流行梗圖。

綜合中國媒體報導，這段畫面來自中媒《東方衛視》2012年的綜藝節目《頂級廚師》，廚師俞濤透露製作經典料理「九轉大腸」時沒將大腸處理乾淨，甚至說，「我去除了大部分的腸的腥味，但是我保留了一部分，我覺得保留一部分腸的味道，才知道你吃的是大腸。」

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主持人曹可凡還追問，「是故意的還是不小心留下」，俞濤則自信地說是故意的。曹可凡試吃後則面露難色，狠瞪俞濤。有中國網友今年發現這個片段，於是加油添醋，認為俞濤留下的是豬屎，而且曹可凡猙獰表情過於搞笑，逐漸在網上傳開。

雖然俞濤事後接受訪問說，當時他說「保留了一部分」，指的並非豬屎，而是大腸表面的腸油，但此片段已成為中國社群媒體上最紅梗圖，甚至延伸出頭像貼圖、惡搞影片等內容。

在中國社群媒體「bilibili」上有不少網友製作例如「我保留了一部分寒假作業」、「大腸趕君」、「三英戰答辯（大便諧音）」、「大腸不妙曲」等惡搞影片，主持人曹可凡的抖音帳號也被網友攻陷，留下不少梗圖。

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bilibili「頂級廚師保留大腸原本的味道」

廚師俞濤事後接受訪問表示，當時他說「保留了一部分」，指的並非豬屎，而是大腸表面的腸油。（圖擷取自bilibili）

主持人曹可凡的抖音帳號也被網友攻陷，留下不少梗圖。（圖擷取自bilibili）

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