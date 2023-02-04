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    南韓狗肉文化改變 「補身湯」用山羊肉取代

    南韓食用狗肉文化改變，山羊肉成替代材料。（歐新社）

    南韓食用狗肉文化改變，山羊肉成替代材料。（歐新社）

    2023/02/04 17:02

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓食用狗肉已為長期爭議話題，隨著現今有超過千萬人口飼養貓狗，加上南韓前總統文在寅就任時曾下令推動禁止食用狗肉，當地餐飲業者紛紛將原本使用狗肉的「補身湯」替換成山羊肉，間接造成山羊肉漲價73%。

    《韓聯社》報導，近年來，南韓政府積極取締不合格的狗肉農場、市場，骯髒的環境、殘忍的繁殖飼養等管理方式，引起許多爭議。其中使用狗肉作為主要材料的「補身湯」，也因為民眾飲食文化的改變，餐飲業者用山羊肉取代狗肉，維持餐廳生計，山羊肉的價格也不斷提高。

    對此，韓國黑山羊協會表示，截至今年1月11日，母山羊肉每公斤價格為1萬9000韓元（約新台幣465元），比起去年7月1日的每公斤1萬1000韓元（約新台幣264元）的價格，成長了73%；至於出生3個月後的母山羊肉，其價格也在同一時間從每公斤1萬3000韓元（約新台幣312元）翻倍成長至3萬韓元（約新台幣735元）。

    南韓動保機構「動物福祉研究所AWARE」在去年10至11月，針對2000名成年男女食用狗肉之調查，結果顯示高達94%的民眾，在過去一年未曾食用過狗肉，89%的民眾也表示未來不會再食用狗肉。

    在首爾市蘆原區已開業38年的補身湯餐廳，早在4年前就將山羊肉湯新增至菜單，50歲的餐廳老闆李秀英（이수영，音譯）表示，「隨著山羊肉湯銷售業績逐漸成長，未來考慮研發出更多山羊肉料理。」

    專家分析，雖然韓國人逐漸改變食用狗肉的文化，但對於養身補品的關注仍有增無減。首爾國立大學食品與營養學教授尹智賢（윤지현，音譯）表示，「在電視上經常看見，黑山羊的相關保健產品，食用黑山羊對於人有許多益處，也相對增加民眾的興趣。」

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