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    分心釀禍？印尼議員未成年兒無照自撞 副駕女友全裸

    印尼一名議員的未成年兒子無照駕駛自撞，車頭被撞個稀巴爛。（翻攝推特）

    印尼一名議員的未成年兒子無照駕駛自撞，車頭被撞個稀巴爛。（翻攝推特）

    2023/02/04 16:33

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼於本月2日發生一起男高中生無照自撞車禍，與其同車的還有一名少女，事發當下全身赤裸，而男高中生的媽媽則是當地一名議員。

    綜合外媒報導，印尼占碑省（Jambi）2日晚間發生一起車禍，一輛紅色豐田轎車自撞西羅亞醫院（Siloam Hospitals）外電線桿；警方到場，這輛肇事轎車車頭被撞了個稀巴爛，而肇事駕駛是一名穿著制服的未成年男高中生，毫無疑問，他是一名無照駕駛。

    荒謬的是，男高中生的女友當時坐在副駕駛座，與男高中生不同的是，她全身赤裸、一絲不掛，因為撞擊導致腿部骨折，男高中生僅有幾處瘀青，沒有大礙。

    警方3日對此事進行回應，當下警方依法對男高中生採檢驗尿，結果顯示他並沒有喝酒或嗑藥。肇事車輛掛有紅色車牌，代表此車為政府車輛；警方查詢肇事車輛車牌，發現這台車登記在一名占碑省議員的名下，這名官員是肇事男高中生的母親，據稱是男高中生在母親不知情的狀況下偷偷開車出門。

    輿論猜測，這名男高中生可能是一邊駕車一邊與女友「黑皮」，分心駕駛才導致事故發生；男高中生具體肇事原因尚待印尼警方釐清。

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