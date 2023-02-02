中國「雙一流」大學男教授變禽獸 博士生遭迫做性奴學位仍落空

中國西南大學男教授趙明（右一）以學位脅迫博士生做自己的性奴。（翻攝微博）

2023/02/02 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國西南大學發生男教授以學位脅迫女博士生與其發生性行為事件，更要求學生和他維持「情人」關係，並在辦公室發生性行為，更要求學生替他生子，學生忍辱接受，最終卻被學校無故拒絕了博士學位申請，憤而將對方惡行揭露，引發中國輿論關注。

當事博士生透過微博帳號「西南大學唯泉雪聲228（下稱唯泉雪聲，此網名諧音『維權學生』）」替自己發聲，揭露這樁中國學術界醜聞；這起教授變禽獸的事件發生於中國西南大學，該校為中國教育部直屬重點綜合性大學、為「雙一流高校」，當事人就讀該校法學院，在今年1月21日發文指控研究生導師、2級教授趙明利用導師職權脅迫自己與他保持不正當關係長達3年。

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唯泉雪聲表示，2020年初，趙明把她叫到辦公室後開始毛手毛腳，並以「不符合師德師風」的言詞誘騙她上床，另有文字聊天紀錄為證；「他明確告訴要聽他的話，做他的情人，我才能畢業，否則他不會讓我畢業」，接著對她進行猥褻，唯泉雪聲不敢反抗。

唯泉雪聲控，2020年春節期間，趙明在西南大學蘭苑賓館開房與她發生性關係，此後3年內，趙明以學術指導的名義要求她到辦公室做他的「小動物」性奴，「還要求我給他生孩子」，不僅要當趙明的洩慾工具，她還要幫趙明打雜處理其他與自身學術研究無關的雜務，若唯泉雪聲不滿足他的要求，或有不滿，就會被趙明拉黑微信。

2022年9月，她完成學位論文與預先答辯，卻被趙明阻止論文送盲審，還說要給她經濟補償，不過唯泉雪聲拒絕，並在當月與10月向西南大學法學院、西南大學信訪辦反映趙明的師德問題，校方雖稱有給予趙明吊銷教師資格、降級、調離教師崗位等處分，卻沒有實質公文可以證實處分有被執行，而且趙明在學校系統裡仍然是唯泉雪聲的導師。

2022年11月30日，唯泉雪聲通過論文答辯，被同意授予博士學位，卻在同年12月7日接到學校通知，稱她的博士學位授予申請被校方學術部學術委員會8位專家一致反對、無理由駁回；唯泉雪聲提出申訴，當月29日收到回覆，學術委員會以「沒有任何學術成果，以及我的學位論文與教育學科關聯性低」再度拒絕她的申請。

唯泉雪聲指控，她在學校受理申訴4個月的調查期間，多次提出要更換導師的請求，卻被以法學院其他導師以專業不符全數拒絕。唯泉雪聲走投無路，遂將醜聞公諸於眾，希望藉由輿論壓力讓西南大學不再包庇狼師敗德行為，並維護她的權益讓她依法完成學位申請。

中國輿論延燒，西南大學輕描淡寫回應，稱教授有辱師德行為屬實，已將處分告知當事學生；唯泉雪聲不滿回應，將趙明與西南大學學位評定委員會無理拒絕申請2事直接檢舉到中國教育部，今日（2/2）發文稱中國教育部已經受理，並呼籲西南大學給出回應。

趙明與當事博事生的對話。（翻攝微博）

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