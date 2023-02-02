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    不滿美韓軍演 北韓：把局勢推向極端紅線、嗆以核對核

    針對美韓舉行聯合空中演習，北韓週四指控此舉將局勢推向「極端紅線」，還聲稱將讓朝鮮半島變成「巨大戰爭軍火庫和更危險戰區」。圖為北韓領導人金正恩。（路透）

    針對美韓舉行聯合空中演習，北韓週四指控此舉將局勢推向「極端紅線」，還聲稱將讓朝鮮半島變成「巨大戰爭軍火庫和更危險戰區」。圖為北韓領導人金正恩。（路透）

    2023/02/02 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕針對美韓舉行聯合空中演習，北韓週四指控此舉將局勢推向「極端紅線」，還聲稱將讓朝鮮半島變成「巨大戰爭軍火庫和更危險戰區」。

    美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）近日訪問首爾，還投書韓媒，表示美國對南韓延伸擴張嚇阻的承諾如鐵甲一般，相信敵人清楚，向美國或南韓任何一國提出挑戰，等同於向美韓聯盟提出挑戰。昨日南韓和美國軍方更舉行聯合空中演習，包含美國空軍B-1B戰略轟炸機、F-22和F-35B匿蹤戰機以及南韓軍方的F-35A戰機都有參與，以應對北韓不斷增加的飛彈及核威脅。

    《韓聯社》報導，北韓方面今日對此表達反彈，一名不願透露姓名的外交部發言人稱，美國及其附庸魯莽的軍事對抗演習和敵對行為，讓朝鮮半島與地區的軍事與政治局勢達到極端紅線。北韓官媒朝鮮中央通信社（KCNA）也發布聲明稱「只要華府採取敵對政策，平壤就無意進行對話」。

    聲明也提到，對於美國防長奧斯汀本週訪問首爾，北韓認為此舉充分表達出美國危險的設想局面，將導致朝鮮半島成為巨大戰爭軍火庫和更危險戰區。對於美國任何軍事行動，北韓也將以牙還牙、以核對核做出最強的反制戰略，包括在必要時動用「最具壓倒性的核子力量」。

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