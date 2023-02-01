為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「韓美日」日內瓦裁軍談判會聯合聲明 呼籲北韓棄核

    「韓美日」3國昨天於瑞士日內瓦舉行的裁軍談判會議發表聯合聲明，呼籲北韓棄核，並停止導彈試射等挑釁行為。示意圖，圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

    「韓美日」3國昨天於瑞士日內瓦舉行的裁軍談判會議發表聯合聲明，呼籲北韓棄核，並停止導彈試射等挑釁行為。示意圖，圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

    2023/02/01 20:00

    〔即時新聞／綜合報導〕「韓美日」3國昨天（1月31日）於瑞士日內瓦舉行的裁軍談判會議發表聯合聲明，呼籲北韓棄核，並停止導彈試射等挑釁行為。

    綜合媒體報導，在昨日聯合國裁軍談判會議上，南韓駐聯合國日內瓦辦事處副代表、裁軍談判會議韓方代表尹盛渼，代表韓美日等3國發表聲明，該「聯合聲明」行為在多國裁軍談判會中相當罕見。

    據報導，首先尹盛渼譴責北韓非法開發核武，威脅韓鮮半島及其鄰近地區的安全，尹盛渼更直言北韓行為明顯違反聯合國安理會多項決議。另外，該聯合聲明也解釋，韓美日聯合軍演是依據國際法所執行自衛性行動，對於維護東北亞地區的穩定，南韓身分舉足輕重。

    尹盛渼強調，無論如何北韓都不可能成為擁核國家，這是國際社會堅定和一貫立場。不過尹盛渼重申，南韓願意幫助北韓推動「完全去核化」，並透露與北韓「對話之路」仍隨時為其敞開。

    另外，美國與日本於裁軍談判會議使用共同答覆罕見權利，無疑表明支持北韓棄核的立場。

    報導指出，聯合國裁軍談判會議（Conference on Disarmament，簡稱CD）是1979年成立的多邊裁軍談判論壇，有65個成員國參加。而昨日裁軍會議上，針對成員國指責北韓未依規定發展核武，北韓反駁稱「發展核武是一種自衛手段」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    核彈級制裁！美證實與日荷達協議 限制晶片製造設備輸中
    2023/02/01 19:59

    核彈級制裁！美證實與日荷達協議 限制晶片製造設備輸中
    空中驚魂！ 日本客機飛到一半駕駛艙窗戶突破裂 緊急降落無傷亡
    2023/02/01 17:03

    空中驚魂！ 日本客機飛到一半駕駛艙窗戶突破裂 緊急降落無傷亡

    台灣全球首展 黑木國昭60年創作紀念展
    人潮回來了！日本電影票房恢復至疫情前
    2023/02/01 16:13

    人潮回來了！日本電影票房恢復至疫情前
    應對北韓核威脅 逾7成南韓民眾認為有必要自主研發核武
    2023/02/01 13:22

    應對北韓核威脅 逾7成南韓民眾認為有必要自主研發核武

    長胖不長高？看這曲線掌握生長關鍵
    美國宣布5月解除疫情公衛緊急狀態 預估將衝擊國內相關規範
    2023/02/01 11:25

    美國宣布5月解除疫情公衛緊急狀態 預估將衝擊國內相關規範
    中國再祭報復手段 對自南韓入境旅客實施落地篩檢
    2023/02/01 10:51

    中國再祭報復手段 對自南韓入境旅客實施落地篩檢
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播