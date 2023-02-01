「韓美日」日內瓦裁軍談判會聯合聲明 呼籲北韓棄核

「韓美日」3國昨天於瑞士日內瓦舉行的裁軍談判會議發表聯合聲明，呼籲北韓棄核，並停止導彈試射等挑釁行為。示意圖，圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

2023/02/01 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕「韓美日」3國昨天（1月31日）於瑞士日內瓦舉行的裁軍談判會議發表聯合聲明，呼籲北韓棄核，並停止導彈試射等挑釁行為。

綜合媒體報導，在昨日聯合國裁軍談判會議上，南韓駐聯合國日內瓦辦事處副代表、裁軍談判會議韓方代表尹盛渼，代表韓美日等3國發表聲明，該「聯合聲明」行為在多國裁軍談判會中相當罕見。

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據報導，首先尹盛渼譴責北韓非法開發核武，威脅韓鮮半島及其鄰近地區的安全，尹盛渼更直言北韓行為明顯違反聯合國安理會多項決議。另外，該聯合聲明也解釋，韓美日聯合軍演是依據國際法所執行自衛性行動，對於維護東北亞地區的穩定，南韓身分舉足輕重。

尹盛渼強調，無論如何北韓都不可能成為擁核國家，這是國際社會堅定和一貫立場。不過尹盛渼重申，南韓願意幫助北韓推動「完全去核化」，並透露與北韓「對話之路」仍隨時為其敞開。

另外，美國與日本於裁軍談判會議使用共同答覆罕見權利，無疑表明支持北韓棄核的立場。

報導指出，聯合國裁軍談判會議（Conference on Disarmament，簡稱CD）是1979年成立的多邊裁軍談判論壇，有65個成員國參加。而昨日裁軍會議上，針對成員國指責北韓未依規定發展核武，北韓反駁稱「發展核武是一種自衛手段」。

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