美國防長投書《韓聯社》警告北韓：挑釁南韓等同挑戰美韓同盟

美國國防部長奧斯汀（見圖）表示，美國對南韓延伸擴張赫阻的承諾如鐵甲一般，相信敵人清楚，向美國或南韓任何1國提出挑戰，等同於向美韓聯盟提出挑戰。（法新社）

2023/01/31 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨飛抵南韓，預計今日與南韓國防部長李鐘燮會談後召開聯合記者會。奧斯汀今投書《韓聯社》表示，美國對南韓延伸擴張嚇阻的承諾如鐵甲一般，相信敵人清楚，向美國或南韓任何1國提出挑戰，等同於向美韓聯盟提出挑戰。

根據《韓聯社》報導，奧斯汀投書標題稱「同盟準備好了」（The Alliance Stands Ready）。奧斯汀提及，韓半島70年以來沒有發生武裝衝突並非偶然，此歸功於美韓兩國具備優秀的軍事防禦能力。美韓軍隊深度合作，建立於雙邊領導人簽署《美韓共同防禦條約》，過去70年雙方共同打造成為最有能力、可操作性和適應的聯盟之一。

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美韓軍事綜合能力包含第五代F-35戰鬥機、世界最先進的飛彈防禦系統、部署烏山空軍基地的U-2偵察機等情報監察能力，同時美國如鋼鐵般的威嚇承諾也是南韓的堅強後盾。這份承諾包括美國的常規性武器、核武、導彈防禦力量，以及部署在前線的2萬8500名駐韓美軍。

奧斯汀重申，美國對南韓提供延伸威攝的承諾如鐵甲一般，並警告敵人應清楚，假使試圖挑戰任何一方，等同於對美韓聯盟挑釁。報導稱，奧斯汀釋放如此強烈訊息應對來自北韓的挑釁和威脅。

此外，投書中也提到，包括3邊飛彈共同防禦、反潛作戰訓練等美日韓3方合作的重要性，奧斯汀直指「美日韓站在一起，我們會更加安全。」

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