涉協助北韓間諜活動 南韓警方逮捕4嫌

南韓警方逮捕4人，他們疑收受北韓間諜資金、接觸國內人士，介入選舉。圖為首爾街頭大螢幕播放金正恩的新聞。（美聯檔案照）

2023/01/28 22:52

〔中央社〕南韓警方今天上午以涉嫌違反國家保安法為由，在慶尚南道昌原及首爾逮捕疑似反政府組織的自主統一民眾前鋒4名成員，這4人疑收受北韓間諜資金，接觸國內人士並介入選舉。

《東亞日報》報導，這4人據稱與先前曝光、疑似進行間諜活動的濟州地下組織hgh（原文為韓文子音，確切含義仍在調查中）有關，因不配合調查被捕。

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自主統一民眾前鋒約成立於2016年，以昌原為主要據點，組織相關人員曾在2017年於柬埔寨與北韓文化交流局轄下間諜會面，之後在濟州地區籌組hgh。

保守傾向的朝鮮日報旗下新聞頻道TV朝鮮進一步指出，今天遭捕這4人也是公民團體慶南進步聯合金姓前組織委員長、成姓政策委員長、鄭姓教育局長及統一村黃姓會員，自2016年起在柬埔寨等東南亞國家與北韓間諜多次接觸，涉嫌收受間諜資金。

南韓警方目前正就疑似介入國內政治的「濟州間諜團」事件展開調查，南韓全國民主勞動組合總聯盟濟州本部涉嫌自2017年8月起至去年11月間，受北韓指使介入地方選舉，民主勞總高層幹部已因涉嫌從事反國家活動被捕，民主勞總辦公室等18日也被調查。

據了解，今天遭捕4人曾收到指示，與全國民主勞動組合總聯盟轄下全國設備建設勞總委員長接觸。

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