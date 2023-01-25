北韓傳不明呼吸道病例激增 當局下令平壤封城5天

北韓近期傳出「不明呼吸道疾病病例」激增，當局下令首都平壤即日起封城5天。圖為萬壽臺大紀念碑廣場的北韓民眾。（法新社）

2023/01/25 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕長期追蹤北韓事務的《NK News》報導指出，北韓近期「不明呼吸道疾病病例」激增，當局下令首都平壤即日起封城5天，但不清楚是否為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

根據《NK News》報導，北韓官方通告，由於「不明呼吸道疾病病例」上升，自25日起平壤將封城5天，北韓政府公告指出，民眾必須留在家中，每天必須量體溫數次，直到29日結束為止。目前還不清楚除了平壤以外的其他城市是否也被封鎖，北韓官媒尚未宣布新措施，至於是否是武漢肺炎，北韓政府也並未提及。

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由於北韓在2月8日將舉行大型閱兵式，先前北韓領導人金正恩動員數萬平民與士兵於嚴寒中在戶外進行宣傳與排練，目前最新的封城措施出爐後，還不清楚是否會對閱兵排演造成影響。

《路透》報導指出，北韓去年坦承國內首度爆發COVID-19疫情，從未證實國內有多少人曾「染疫」，取而代之的是每天通報「發燒患者」人數，該國約2500萬人口當中累計通報約477萬人，自去年7月29日便不再通報相關案例，到了去年8月底，北韓宣布「戰勝病毒」。

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