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    美高層「群聊洩密」他最坦率？魯比歐直言：有人犯了大錯！

    美國國務卿魯比歐表示，有人將記者加到群裡是個大錯誤。（美聯社）

    美國國務卿魯比歐表示，有人將記者加到群裡是個大錯誤。（美聯社）

    2025/03/27 08:35

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名刊物「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）24日披露，美國政府高層在未察覺有非官方成員的情況下，直接在通訊群組討論針對葉門叛軍「青年運動」的作戰計畫，引發各界譁然。對此美國總統川普否認機密外洩，稱只是「小差錯」，國安顧問瓦爾茲則表示要負起全責。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）則回應，「有人將記者加到群裡是個大錯誤」。

    魯比歐也被《紐約時報》評為，是迄今為止內閣成員評論此事件中最坦率的言論。

    綜合外媒報導，魯比歐26日證實，本月早些時候，在美國空襲葉門之前，他參加了美國高級官員的Signal群組，他並表示，有人將一名記者加到群裡是一個「大錯誤」。

    魯比歐在牙買加的記者會上表示「顯然有人犯了一個錯誤，增加了一名記者，這並不是針對記者，但他不應該參與其中。」魯比歐也表示「我認為我們會進行改革，這樣就不會再發生這樣的事情了。」他並強調，這些消息沒有洩漏任何作戰計畫或危及軍人的生命。

    魯比歐沒有指責對象，他指出，自己只參加過兩次聊天，一次是委派代表，另一次是美國政府公開宣布對葉門進行打擊之後。

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