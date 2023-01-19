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    北韓最高人民會議落幕 金正恩缺席未現身

    北韓近日舉行第14屆最高人民會議第8次會議，但外媒消息指出，北韓領導人金正恩在2天會期中均未出席，引發外界議論。（美聯社）

    北韓近日舉行第14屆最高人民會議第8次會議，但外媒消息指出，北韓領導人金正恩在2天會期中均未出席，引發外界議論。（美聯社）

    2023/01/19 15:25

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日舉行第14屆最高人民會議第8次會議，但外媒消息指出，北韓領導人金正恩在2天會期中均未出席，引發外界議論。

    據《韓聯社》報導，北韓於17日至18日舉行第14屆最高人民會議第8次會議，但在2天會期中，北韓領導人金正恩並未現身。先前《韓聯社》曾分析，本次會議主要任務在於敲定勞動黨全體會議的各項決定，且2月8日是人民軍建軍75周年，金正恩也有可能會缺席會議。

    《路透社》報導提到，雖然金正恩沒有出席會議，但內閣總理金德訓回顧了去年的工作，並制定了今年經濟目標的重點任務。儘管北韓去年受到疫情衝擊以及國際制裁影響，經濟出現20年來最大的收縮，但金德訓稱，北韓在疫情爆發期間成功應對了建國以來最嚴重的動盪，並指目標仍是要加快生產，讓2023年成為發展進程中大轉折和變革的一年，希望實現工業生產正常化，確保國民經濟所有部門要實現的經濟指標和12項主要目標都能順利實現。報導提到，今年也是北韓建國75週年。

    報導提到，會議也進行了年度預算報告，並指今年的支出增加1.7%，經濟領域預算增加1.2%。國防預算持平佔總體的15.9%。不過並未說明具體數字，僅稱是以加強國防力量和經濟發展、用財政改善人民生活的原則制定了預算。

    北韓於17日至18日舉行第14屆最高人民會議第8次會議，內閣總理金德訓回顧了去年的工作，並制定了今年經濟目標的重點任務。（法新社）

    北韓於17日至18日舉行第14屆最高人民會議第8次會議，內閣總理金德訓回顧了去年的工作，並制定了今年經濟目標的重點任務。（法新社）

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