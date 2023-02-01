應對北韓核威脅 逾7成南韓民眾認為有必要自主研發核武

南韓民調結果顯示，有超過七成民眾認為南韓有必要自主研發核武。（路透）

2023/02/01 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕北韓核武威脅持續不斷，使得朝鮮半島及東北亞局勢持續緊張。南韓學術機構1月30日發布民調結果顯示，有超過7成民眾認為南韓有必要自主研發核武。

根據南韓《中央日報》報導，南韓崔鐘賢學術院30日公佈「對北韓核武危機與安全狀況的認識」民調結果，在1000名受訪者中，有76.6%的受訪民眾認為南韓有必要自主研發核武，反對自主研發核武的民眾則有23.4%，贊成民眾數量是反對的3倍之多。

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相關分析指出，南韓民眾之所以多數贊成南韓自主研製核武，出自於多個原因，包括懷疑北韓是否可能棄核、美國提供的「核子保護傘」具有不確定性，以及擔憂烏俄戰爭中提出的實際使用核武可能性等。

另外，在調查結果中，有高達77.6%的受訪者認為北韓不可能實現無核化，有78.6%的受訪者認為北韓可能會進行第7次核子試驗。針對「美國是否會在朝鮮半島發生緊急狀況時動用核威懾力」，有51.3%的受訪者認為會，48.7%的受訪者認為不會。

對於中國在朝鮮半島問題的作用中，抱持否定看法的比例居多，64.1%的受訪者認為中國對北韓無核化並無法作出貢獻，35.9%的受訪者認為中國可以作出貢獻。有55.1%受訪者認為中國會妨礙南北韓統一，僅有10.2%認為中國會促進南北韓統一，持中立態度的受訪者有34.7%。

報導指出，此次調查是南韓崔鐘賢學術院委託南韓蓋洛普公司在去年11月28日至12月16日進行調查，受訪對象為1000名18歲以上民眾，以面談方式進行調查訪問。

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