2023/01/30 16:04

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中,烏克蘭武裝部隊以無人機立下許多戰果,推特流傳一部烏軍以無人機投擲炸彈,成功摧毀俄軍小艇的影片。

推特帳號「@PaulJawin」在推特PO出一段影片,影片一開始有艘俄軍小艇在水面上行駛,小艇停靠在岸邊後,吊掛炸彈的無人機便開始丟下炸彈,第一發並未命中,但接著幾發都有命中目標,最後該艘小艇冒出濃煙與火光,在河道中間燃燒。

「@PaulJawin」在推文中表示「烏克蘭特戰部隊在聶伯河或康卡河流域的某一處,成功擊沉俄羅斯軍隊的船隻。」

Ukrainian special forces are sinking a Russian boat somewhere on the Dniprо or Konka Rivers. https://t.co/zGb9kzRZ8m pic.twitter.com/0viKlrb1jw