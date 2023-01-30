反殺「海馬斯」！俄最新「鎧甲-SM」防空系統要上陣了

俄羅斯最新的彈砲合一防空系統「鎧甲-SM」（Pantsir-SM），即將首度投入實戰。（圖取自俄國國防部官網）

2023/01/30 14:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕 烏克蘭先前公布航程達1000公里的新型無人機試驗成功後，近日網傳的照片顯示，莫斯科好幾棟政府建築的屋頂上，以及俄國總統普廷位於郊區的一處官邸附近，都出現「鎧甲-S1」（Pantsir-S1）中短程飛彈防空系統。據俄媒27日報導，最新版的「鎧甲」彈砲合一防空系統——「鎧甲-SM」（Pantsir-SM）即將首度投入實戰，對付美援的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）！

俄國消息人士告訴《衛星通訊社》（Sputnik），一批「鎧甲-SM」將在近期被送到「特別軍事行動區」，以加強防空系統。該系統能在更大射程內打擊烏軍的無人機和火箭彈，包括「海馬斯」發射的砲彈。

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該人士補充說，「未來還計劃在特別軍事行動區測試裝備微型火箭彈的『鎧甲-SM』，用於摧毀無人機和'『冰雹』多管火箭炮系統的火箭彈。」他提醒說，一輛「鎧甲-SM」戰車可以裝備48枚微型火箭彈。

俄羅斯於2020年6月24日紀念蘇聯衛國戰爭勝利75週年閱兵活動中，首度公開「鎧甲-SM」，為參考「鎧甲-S1」在敘利亞的實戰經驗，換裝主動電子掃描陣列（AESA）雷達，搜索距離增至75公里，更換射程更遠、速度更快的飛彈，接戰距離從原本的20公里增至40公里，且能同時接戰多目標。

報導稱，俄羅斯國防部長紹伊古2022年8月透露，新型「鎧甲」系統摧毀無人機的範圍增加了30%。「鎧甲-SM」的目標攻擊高度達到18公里。新系統有兩個款型，分別為輪式底盤款和用於陸軍的履帶式底盤款。

網傳圖片俄羅斯莫斯科的政府大樓，屋頂上已安裝了防空系統。（取自推特@RALee85）

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