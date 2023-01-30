為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反殺「海馬斯」！俄最新「鎧甲-SM」防空系統要上陣了

    俄羅斯最新的彈砲合一防空系統「鎧甲-SM」（Pantsir-SM），即將首度投入實戰。（圖取自俄國國防部官網）

    俄羅斯最新的彈砲合一防空系統「鎧甲-SM」（Pantsir-SM），即將首度投入實戰。（圖取自俄國國防部官網）

    2023/01/30 14:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕 烏克蘭先前公布航程達1000公里的新型無人機試驗成功後，近日網傳的照片顯示，莫斯科好幾棟政府建築的屋頂上，以及俄國總統普廷位於郊區的一處官邸附近，都出現「鎧甲-S1」（Pantsir-S1）中短程飛彈防空系統。據俄媒27日報導，最新版的「鎧甲」彈砲合一防空系統——「鎧甲-SM」（Pantsir-SM）即將首度投入實戰，對付美援的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）！

    俄國消息人士告訴《衛星通訊社》（Sputnik），一批「鎧甲-SM」將在近期被送到「特別軍事行動區」，以加強防空系統。該系統能在更大射程內打擊烏軍的無人機和火箭彈，包括「海馬斯」發射的砲彈。

    該人士補充說，「未來還計劃在特別軍事行動區測試裝備微型火箭彈的『鎧甲-SM』，用於摧毀無人機和'『冰雹』多管火箭炮系統的火箭彈。」他提醒說，一輛「鎧甲-SM」戰車可以裝備48枚微型火箭彈。

    俄羅斯於2020年6月24日紀念蘇聯衛國戰爭勝利75週年閱兵活動中，首度公開「鎧甲-SM」，為參考「鎧甲-S1」在敘利亞的實戰經驗，換裝主動電子掃描陣列（AESA）雷達，搜索距離增至75公里，更換射程更遠、速度更快的飛彈，接戰距離從原本的20公里增至40公里，且能同時接戰多目標。

    報導稱，俄羅斯國防部長紹伊古2022年8月透露，新型「鎧甲」系統摧毀無人機的範圍增加了30%。「鎧甲-SM」的目標攻擊高度達到18公里。新系統有兩個款型，分別為輪式底盤款和用於陸軍的履帶式底盤款。

    網傳圖片俄羅斯莫斯科的政府大樓，屋頂上已安裝了防空系統。（取自推特@RALee85）

    網傳圖片俄羅斯莫斯科的政府大樓，屋頂上已安裝了防空系統。（取自推特@RALee85）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    芬蘭可能單獨加入北約 土耳其總統暗示：不包含瑞典
    2023/01/30 12:03

    芬蘭可能單獨加入北約 土耳其總統暗示：不包含瑞典
    19歲少女批評軍隊入侵烏克蘭 遭俄國列為恐怖分子、面臨入獄
    2023/01/30 11:34

    19歲少女批評軍隊入侵烏克蘭 遭俄國列為恐怖分子、面臨入獄
    前首相曝戰爭前曾收普廷飛彈威脅：一分鐘內抵達英國
    2023/01/30 11:08

    前首相曝戰爭前曾收普廷飛彈威脅：一分鐘內抵達英國
    伊朗軍工廠爆炸 兇手疑為以色列無人機
    2023/01/30 10:21

    伊朗軍工廠爆炸 兇手疑為以色列無人機
    烏東戰況仍嚴峻 澤倫斯基籲盟國加速提供軍備
    2023/01/30 07:40

    烏東戰況仍嚴峻 澤倫斯基籲盟國加速提供軍備
    口不出「俄」言！ 烏克蘭400多年歷史名校禁說俄語
    2023/01/29 22:01

    口不出「俄」言！ 烏克蘭400多年歷史名校禁說俄語
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播