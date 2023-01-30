優先重整軍備 北約已準備好直接對抗俄羅斯

北約軍事委員會主席包爾指出，北約已做好與俄羅斯直接對抗的準備。（翻攝自RTP電視畫面）

2023/01/30 15:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國及美國相繼宣布援助烏克蘭主戰車，俄羅斯批評西方國家直接介入俄烏衝突。北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）指出，北約已做好與俄羅斯直接對抗的準備，他還承認北約已經失去了對「軍事主動權的壟斷」，重整軍備將成為北約的優先事項。

包爾28日接受《葡萄牙廣播電視台》（RTP）專訪，當被主持人問及「北約是否已經準備好與俄羅斯直接對抗」時，包爾給出肯定的回答：「是的」。他稱，北約正面臨俄羅斯的威脅，所以要為此提前做好準備，衝突是否會爆發，取決於俄羅斯的選擇。

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包爾宣稱，長期以來，北約都擁有主動權決定何時何地以及派遣多少部隊來完成什麼任務，直到俄羅斯出現，從克里姆林宮發布的一系列言論可以判斷，其目標並不僅僅是烏克蘭，而是試圖恢復蘇聯。

包爾直指，北約應該做好更充分的準備，目前有必要轉向「和平時期的軍事經濟」並重整軍備，呼籲北約國家側重軍工領域，將武器裝備更新列為優先要務。他說，「你的敵人擁有更好的武器，但這不是敵人的問題，而是你自己的問題。」

包爾回憶說，在去年6月舉行的馬德里峰會期間，北約決定在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克增設4個戰鬥群，以回應俄羅斯在烏克蘭的行動。他指出，這對俄羅斯來說是一個重要的訊號，「如果他們決定追擊北約，越過紅線，那麼我們已經準備好了。紅線就是，俄羅斯越過了我們（北約國家）的邊界。」

當被問及北約是否擔心俄烏衝突升級時，包爾表示，俄羅斯的軍事行動可能導致局勢升級，但烏克蘭想要收回理應屬於自己領土的願望並不會促使衝突升級，如果俄羅斯立即停止行動，局勢就不會進一步激化。他聲稱俄羅斯的目標已經超越了烏克蘭，「莫斯科希望拿回前蘇聯的領土」。

不過，包爾也強調，他不相信北約和俄羅斯之間會發生核戰爭，儘管俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）等人不斷表示要按下核按鈕，因為他認為俄國總統普廷「沒有瘋」。他說，「我認為普廷沒有瘋，這是個好消息，普廷與我們的想法不同，但他並不瘋狂。」

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