車臣軍烏東據點遭海馬斯痛擊 多名士兵死傷

烏東盧甘斯克州新艾達爾（Novoaidar）一處車臣軍據點，遭到「海馬斯」攻擊，有多名車臣士兵死傷。（圖擷自推特）

2023/01/30 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，烏克蘭武裝部隊收到「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），不斷對俄軍精準痛擊，有消息指出，烏東盧甘斯克州新艾達爾（Novoaidar）一處車臣軍據點，遭到「海馬斯」攻擊，有多名車臣士兵死傷。

烏軍士兵以推特帳號「@Azovsouth」PO出一段影片，影片中的建築物被炸至半毀，鋼筋水泥塊的殘骸四散，「@Azovsouth」在推文中表示「俄方Telegram頻道報導28日新艾達爾一處據點遭到『海馬斯』襲擊，該處用來收治車臣軍，目前確認已有14名死亡、24人受傷的入侵者。」

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烏克蘭總統澤倫斯基在29日的每日例行談話中表示，巴赫姆特（Bakhmut）、布格列達爾（Vuhledar）和頓內茨克的其他地區目前戰況嚴峻，俄國持續發動攻勢，試圖突破烏軍防線，但烏軍不顧一切堅守陣地，擊退了朝頓內茨克進攻的俄軍。

????????Rashists TG channels report about yesterday's #HIMARS attack in #Novoaidar, a facility is used for treating wounded #Kadyrov's Chechen criminals.



Confirmed 14 ????☠orcs and 24 wounded.



Note: If the Rashists confirm 14 then （?）

Remember Makiivka? they reported 60 ????☠orcs pic.twitter.com/BFVouJaKFZ — АЗОВ South （@Azovsouth） January 29, 2023

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