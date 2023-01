車臣軍烏東據點遭海馬斯痛擊 多名士兵死傷

2023/01/30 14:19

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中,烏克蘭武裝部隊收到「海馬斯」高機動性多管火箭系統(HIMARS),不斷對俄軍精準痛擊,有消息指出,烏東盧甘斯克州新艾達爾(Novoaidar)一處車臣軍據點,遭到「海馬斯」攻擊,有多名車臣士兵死傷。

烏軍士兵以推特帳號「@Azovsouth」PO出一段影片,影片中的建築物被炸至半毀,鋼筋水泥塊的殘骸四散,「@Azovsouth」在推文中表示「俄方Telegram頻道報導28日新艾達爾一處據點遭到『海馬斯』襲擊,該處用來收治車臣軍,目前確認已有14名死亡、24人受傷的入侵者。」

烏克蘭總統澤倫斯基在29日的每日例行談話中表示,巴赫姆特(Bakhmut)、布格列達爾(Vuhledar)和頓內茨克的其他地區目前戰況嚴峻,俄國持續發動攻勢,試圖突破烏軍防線,但烏軍不顧一切堅守陣地,擊退了朝頓內茨克進攻的俄軍。

????????Rashists TG channels report about yesterday's #HIMARS attack in #Novoaidar, a facility is used for treating wounded #Kadyrov's Chechen criminals.



Confirmed 14 ????☠orcs and 24 wounded.



Note: If the Rashists confirm 14 then (?)

Remember Makiivka? they reported 60 ????☠orcs pic.twitter.com/BFVouJaKFZ