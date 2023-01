影片曝光！ 俄軍指揮官以土製牢房關押抓獲逃兵

2023/01/30 15:35

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭戰爭持續激戰中,戰爭期間有許多俄羅斯士兵嘗試逃離戰場,俄軍也以各種手段對待抓捕的逃兵,推特流傳一段俄羅斯指揮官,將抓到的逃兵關在土製的牢房中。

烏軍士兵推以特帳號「@Azovsouth」PO出一段影片,影片中是一個被改造成監牢的坑洞,有3名俄羅斯士兵被關在裡面,「@Azovsouth」在推文中表示「這就是俄羅斯指揮官如何對待他們抓到的逃兵。」

請繼續往下閱讀...

俄軍近日不斷加強烏克蘭東部區域的攻勢,烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)警告,俄軍準備在戰爭滿一週年的2月24日當天展開新一波攻勢,美國軍事智庫《戰爭研究所(ISW)》也指出,俄軍或許會發動一連串破壞性攻擊,分散烏軍注意力,為發起一波決定性進攻行動創造條件。

This is how inhumane these Rashists commanders keep their deserting Orcs when caught pic.twitter.com/aPpdJX5EbD