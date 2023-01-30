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    影片曝光！ 俄軍指揮官以土製牢房關押抓獲逃兵

    被抓到的俄軍逃兵被集中關在牢房中。（圖擷自推特）

    被抓到的俄軍逃兵被集中關在牢房中。（圖擷自推特）

    2023/01/30 15:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭戰爭持續激戰中，戰爭期間有許多俄羅斯士兵嘗試逃離戰場，俄軍也以各種手段對待抓捕的逃兵，推特流傳一段俄羅斯指揮官，將抓到的逃兵關在土製的牢房中。

    烏軍士兵推以特帳號「@Azovsouth」PO出一段影片，影片中是一個被改造成監牢的坑洞，有3名俄羅斯士兵被關在裡面，「@Azovsouth」在推文中表示「這就是俄羅斯指揮官如何對待他們抓到的逃兵。」

    俄軍近日不斷加強烏克蘭東部區域的攻勢，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）警告，俄軍準備在戰爭滿一週年的2月24日當天展開新一波攻勢，美國軍事智庫《戰爭研究所（ISW）》也指出，俄軍或許會發動一連串破壞性攻擊，分散烏軍注意力，為發起一波決定性進攻行動創造條件。

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