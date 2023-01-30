英國逾10萬名教師將罷工 衝擊2萬多所學校

英國因高通膨引發各行各業罷工，全國教育聯盟也號召超過10萬名教師週三罷工。（彭搏）

2023/01/30 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國英格蘭和威爾士的全國教育聯盟（NEU）因通貨膨脹嚴重訴求全體加薪，將在週三（2月1日）發起罷工，預計逾10萬名教師參與，影響超過2萬3千所學校、450萬名學生，罷工當天火車司機、大學教職工和公務員也將響應，罷工人數恐達50萬人。

根據《BBC》報導，NEU代表於當地時間週一下午將與教育部長吉莉安（Gillian Keegan）會面，NEU喊話，這是最後機會來避免週三罷工行動。吉莉安受訪時則說，希望兩方可就薪酬方面有「建設性」討論，她也懇求老師雖然沒有法律義務，但是為了「沒必要的混亂」請罷工前知會所在學校校長。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，全國教育聯盟指出，他們要求的不是加薪，而是糾正實質減薪，因為自2010年以來，教師薪資實際折損23%，今年教師平均加薪5%仍落後於通貨膨脹率約7%。他們訴求政府全額資助來調漲薪資等。

NEU聯合秘書長瑪麗（Mary Bousted）批評，「她不認為政府目前對談判是認真的」，去年10月他們就已經決定對投票進行表決，當時若政府積極談判，如今也不會走到這一步，老師們真的筋疲力盡了，他們覺得自己的薪水太低了且過度勞累。自罷工投票結果公布後，NEU新增註冊成員超過3萬4千名，顯示出老師們強烈情緒。

英國地方發展大臣麥可（Michael Gove）受訪時指出，教育部長吉莉安是一位溫暖、深思熟慮、有決心的部長，她很認真研究此議題也希望避免罷工行動的發生；影子教育部長普森（Bridget Phillipson）表示，她不想看到學校繼續罷工，但她理解教師的擔憂。

此外，被罷工學校由校長決議是否關閉校園，學生家長、監護人有權休假，但由雇主決議是否支付薪資。

全國教育聯盟不滿高通膨吃掉教師薪資，該組織曾製作看板直言教育處於危機中。（取自NEU官方臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法