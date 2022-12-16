成立106年首場大罷工 英國護理師工會抗議薪資、人力

英國護理師大罷工，一名抗議者高舉標語，諷刺主管機關國民健保署（National Health Service，NHS）。（彭博）

2022/12/16 00:36

〔中央社〕英國護理師為了爭取更好的薪資及工作條件，今天舉行前所未有的一日罷工。儘管先前有人警告，這場罷工可能導致病患面臨危險，但罷工並未喊卡。

法新社報導，英國護理人員工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）在拒絕達成一份薪資協議後，最多有10萬名在英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的工會成員將參與罷工，他們將於格林威治時間今天8時至20時停止工作。

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這是皇家護理學院成立106年以來發起的首場罷工。時值英國通貨膨脹飆升超越民眾薪資成長，公私機關勞工陸續發起一波波罷工行動。

在英國首都倫敦市中心的聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）外，罷工的護理師高喊口號及高舉標語，要求「付給我們值得的薪水」、「該是對護理人員公平給薪的時候了」。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，英格蘭首席護理官（chief nursing officer）梅伊（Ruth May）也加入罷工行列。

在英格蘭西北城市利物浦（Liverpool）的安特里大學醫院（Aintree University Hospital），有32年資歷的護理師瓊斯（Pamela Jones）表示，罷工是「讓我們的重點唯一能被聽見的方法」。

她說：「社會大眾有必要了解我們每個人目前承受的壓力。你只要到急診室來看，這裡大排長龍，沒有床位。」

另一名醫院護理師霍普金斯（Kelly Hopkins）表示：「越來越多護理師向食物銀行求援，這令人完全無法接受。他們帶著寒冷身軀來上班，下班後也沒有好的食物來餵養他們的孩子。這實在太誇張。」

工會領袖指出，英國護理師因人力短缺而工作負荷超重。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，英國國營國民健保署（National Health Service，NHS）正苦於應付積壓越來越多的約診與療程。

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