「雙頭犬」魔王株來襲！Omicron新變種CH.1.1危險性增大

Omicron亞變種CH.1.1與致命性最高的Delta有相同突變特徵，可能更具傳染性和免疫逃脫性，專家們對此頗擔憂。示意圖。（法新社）

2023/01/30 06:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）突變病毒株仍不斷演化，科學家們正密切關注另一個新變種CH.1.1的發展。據初步研究，CH.1.1對現有疫苗表現出非凡的逃脫能力，且它與致命性最高的Delta有相同突變特徵，有可能更具傳染性和免疫逃避性，並可能導致更嚴重的病症。

CH.1.1被澳洲病毒專家哈尼（Mike Honey）命名為Orthrus（希臘神話中的雙頭犬），人們對這種相對較新的變種知之甚少。實際上，根據COVID-19訊息資源庫outbreak.info網站的數據，自去年11月以來，CH.1.1的傳播率急劇上升，目前佔全球每日檢測樣本的約10%。

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美國俄亥俄州立大學的研究人員上週發布的一篇預印本論文稱，CH.1.1去年秋季在東南亞出現，目前在紐西蘭部分地區有約3分之1的感染是由CH.1.1引起的，在英國、香港、巴布亞新幾內亞約佔4分之1左右。

值得注意的是，雖然目前在中國流行的毒株主要是BF.7和BA.5.2，但在中國官方從2022年12月25日到2023年1月5日公布的基因測序結果中，已經出現了3例 CH.1.1感染病例。

該論文指出，CH.1.1在S蛋白中發現了一種名為L452R的突變。這種突變通常在Omicron已知其他變種中是看不到的，而在Delta毒株中曾出現過，這一點令人擔憂。此外，它更容易與ACE2受體結合，有可能覆蓋由先前感染或接種疫苗產生的部分抗體，從而產生更強的免疫逃避，並導致更嚴重的病症。

論文中提到，雖然當前 CH.1.1、XBB.1.5和 CA.3.1等亞型變體均在全球範圍內呈比例增長，但傳染病專家認為，不能排除最新的菌株引發另一波新冠感染潮流及導致住院病例上升的可能性。

論文表示，雖然CH.1.1不是Delta和Omicron的重組體或組合，但它是「趨同演化」的一個主要例子。這意味著，CH.1.1可能會在傳播性、致病性這些領域超越其他Omicon毒株。

世界衛生組織（WHO）在上週三（25日）發布的一份報告則顯示，CH.1.1病毒變體已是WHO監測的病毒之一。

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