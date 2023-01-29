為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    專家：台灣應比烏克蘭優先取得M1A2主戰車

    美軍「M1艾布蘭」系列主戰車（MBT），穩坐全球陸軍主戰車王者地位。圖為參加美韓聯合軍演的M1A2戰車。（美聯社檔案照）

    美軍「M1艾布蘭」系列主戰車（MBT），穩坐全球陸軍主戰車王者地位。圖為參加美韓聯合軍演的M1A2戰車。（美聯社檔案照）

    2023/01/29 14:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部日前證實，美國將援助烏克蘭的31輛M1艾布蘭主戰車，與將售予台灣的M1A2同一型號，但目前沒有庫存。美媒報導指出，M1A2的產能有限，目前有波蘭和台灣下的訂單在排隊。美國智庫大西洋理事會地緣政治專家薩米特（Daniel J. Samet）日前投書《華爾街日報》指出，美國戰車應優先供應給台灣，而不是烏克蘭，台灣對美國的繁榮與安全更重要！

    投書提到，布魯金斯研究院（Brookings Institution）研究員高斯頓（William Galston）本月19日在《華爾街日報》發表專文，認為提供烏克蘭戰車是明智選擇，「很難看到它們有更重要和更緊迫的用途」，但他忘了台灣。

    薩米特指出，台灣一直處於中國入侵威脅之下，需要先進武器來威懾北京，這就是為什麼川普政府同意向台灣出售108輛艾布蘭主戰車，但大多數要到2024年和2025年才能到貨。

    薩米特認為，烏克蘭是威懾失敗的一個案例研究，而台灣對美國的安全和繁榮更為重要，「我們可以騰出的任何戰車都應該先送往台北。」

    投書中提到，儘管一些對援助烏克蘭持懷疑態度的共和黨人是孤立主義者，但並非所有人都是。許多共和黨人擔心美國在對抗中國方面做得不夠，這意味應將我們大部分注意力和資源轉移到地緣政治重心和美國大部分利益所在的印太地區。反過來，美國的歐洲盟友應該在他們自己的鄰國，做更多的事情來援助烏克蘭和對抗俄羅斯，這與其說是「短視」，不如說是務實。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    降俄主戰車來了！外媒爆料：美擬援烏「M1艾布蘭」
    2023/01/25 08:32

    降俄主戰車來了！外媒爆料：美擬援烏「M1艾布蘭」
    謠言終結站》台灣人為美國利益上戰場？ 查核中心：錯誤訊息
    2022/12/26 17:43

    謠言終結站》台灣人為美國利益上戰場？ 查核中心：錯誤訊息

    一天5餐！江宏恩曝三年零贅肉妙招
    謠言終結站》台灣軍援烏克蘭？ 查核平台：非事實
    2022/07/11 20:26

    謠言終結站》台灣軍援烏克蘭？ 查核平台：非事實
    國旗寫上TAIWAN！ 各式軍備一字排開 烏克蘭人感謝台灣軍援
    2022/06/06 22:09

    國旗寫上TAIWAN！ 各式軍備一字排開 烏克蘭人感謝台灣軍援
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播