專家：台灣應比烏克蘭優先取得M1A2主戰車

美軍「M1艾布蘭」系列主戰車（MBT），穩坐全球陸軍主戰車王者地位。圖為參加美韓聯合軍演的M1A2戰車。（美聯社檔案照）

2023/01/29 14:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部日前證實，美國將援助烏克蘭的31輛M1艾布蘭主戰車，與將售予台灣的M1A2同一型號，但目前沒有庫存。美媒報導指出，M1A2的產能有限，目前有波蘭和台灣下的訂單在排隊。美國智庫大西洋理事會地緣政治專家薩米特（Daniel J. Samet）日前投書《華爾街日報》指出，美國戰車應優先供應給台灣，而不是烏克蘭，台灣對美國的繁榮與安全更重要！

投書提到，布魯金斯研究院（Brookings Institution）研究員高斯頓（William Galston）本月19日在《華爾街日報》發表專文，認為提供烏克蘭戰車是明智選擇，「很難看到它們有更重要和更緊迫的用途」，但他忘了台灣。

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薩米特指出，台灣一直處於中國入侵威脅之下，需要先進武器來威懾北京，這就是為什麼川普政府同意向台灣出售108輛艾布蘭主戰車，但大多數要到2024年和2025年才能到貨。

薩米特認為，烏克蘭是威懾失敗的一個案例研究，而台灣對美國的安全和繁榮更為重要，「我們可以騰出的任何戰車都應該先送往台北。」

投書中提到，儘管一些對援助烏克蘭持懷疑態度的共和黨人是孤立主義者，但並非所有人都是。許多共和黨人擔心美國在對抗中國方面做得不夠，這意味應將我們大部分注意力和資源轉移到地緣政治重心和美國大部分利益所在的印太地區。反過來，美國的歐洲盟友應該在他們自己的鄰國，做更多的事情來援助烏克蘭和對抗俄羅斯，這與其說是「短視」，不如說是務實。

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