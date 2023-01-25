為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    降俄主戰車來了！外媒爆料：美擬援烏「M1艾布蘭」

    美軍「M1艾布蘭」系列主戰車（MBT），穩坐全球陸軍主戰車王者地位。圖為參加美韓聯合軍演的M1A2戰車。（美聯社檔案照）

    美軍「M1艾布蘭」系列主戰車（MBT），穩坐全球陸軍主戰車王者地位。圖為參加美韓聯合軍演的M1A2戰車。（美聯社檔案照）

    2023/01/25 08:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍服役近40年的主戰車「M1艾布蘭」（M1 Abrams MBT）持續改良進化，至今仍穩坐全球陸軍主戰車王者地位。《華爾街日報》24日獨家報導，美國官員透露，拜登政府傾向於提供烏克蘭數量可觀的「M1艾布蘭」系列主戰車，本週可能宣布交付事宜。

    報導指出，這一聲明將是與德國達成的更廣泛外交諒解的一部分，柏林方面原則同意向烏克蘭提供少量自己的「豹-2」主戰車（Leopard 2 MBT），並批准波蘭和其他國家向烏克蘭交付更多「豹-2」。這會解決美德雙方在戰車議題的態度分歧，這種分歧在俄烏戰爭即將邁入週年的時刻可能會讓雙方產生裂痕。

    白宮對此事拒絕發表評論。美軍官員之前曾公開表示，「M1艾布蘭」使用耗油、維護成本高的燃氣渦輪引擎，烏克蘭現階段較難以建立其後勤體系，在俄烏戰爭已經持續將近一年這個時刻，這個選項其實並不理想。

    但白宮和國務院官員對於提供「M1艾布蘭」持更開放的態度，希望能突破德國提供「豹-2」的外交僵局，避免「挺烏聯盟」對援烏問題上加深彼此裂痕，並加速提供更多西方戰車給烏克蘭。

    報導稱，提供美國主戰車給烏克蘭已經成為拜登政府內部爭論不休的議題，並使「挺烏聯盟」的團結程度受到質疑，因為德國官員起初表示，德國不會成為第一個提供西方戰車給烏克蘭的國家，除非美國先提供「M1艾布蘭」。

    據悉，烏克蘭自去年9月起便向德國點名要「豹-2」，不過一直未能如願。最近幾天，包括法國、波蘭、芬蘭等紛紛下場，施壓德國同意各國將自有的「豹-2」轉運給烏方。

    根據德國軍武出口規定，其他想要供應德製「豹-2」戰車的國家，必須獲得德方同意。不過瑞士《新蘇黎世報》23日引述軍工消息人士披露，德國對「豹-2」援烏的態度遲疑，真正原因不是忌憚莫斯科，而是擔心美國「M1艾布蘭」趁機搶攻歐洲軍火市場，削弱德國在歐洲的影響力，甚至對其經濟產生負面影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍宣稱摧毀美援「M1艾布蘭」戰車 烏打臉：我們根本沒這款
    2023/01/22 18:50

    俄軍宣稱摧毀美援「M1艾布蘭」戰車 烏打臉：我們根本沒這款
    軍情動態》今年交貨！波蘭430億搶購美M1A1戰車 反制俄威脅
    2023/01/05 17:43

    軍情動態》今年交貨！波蘭430億搶購美M1A1戰車 反制俄威脅

    FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列
    澤倫斯基訪美直接爭取武器 克宮：沒有和談機會
    2022/12/21 23:55

    澤倫斯基訪美直接爭取武器 克宮：沒有和談機會
    烏克蘭長途奔襲俄軍轟炸機基地？ 布林肯：美國不鼓勵也不允許
    2022/12/07 08:47

    烏克蘭長途奔襲俄軍轟炸機基地？ 布林肯：美國不鼓勵也不允許
    澤倫斯基G20峰會視訊致詞 排除俄國喊話「G19」領袖終結戰爭
    2022/11/15 15:36

    澤倫斯基G20峰會視訊致詞 排除俄國喊話「G19」領袖終結戰爭
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播