降俄主戰車來了！外媒爆料：美擬援烏「M1艾布蘭」

美軍「M1艾布蘭」系列主戰車（MBT），穩坐全球陸軍主戰車王者地位。圖為參加美韓聯合軍演的M1A2戰車。（美聯社檔案照）

2023/01/25 08:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍服役近40年的主戰車「M1艾布蘭」（M1 Abrams MBT）持續改良進化，至今仍穩坐全球陸軍主戰車王者地位。《華爾街日報》24日獨家報導，美國官員透露，拜登政府傾向於提供烏克蘭數量可觀的「M1艾布蘭」系列主戰車，本週可能宣布交付事宜。

報導指出，這一聲明將是與德國達成的更廣泛外交諒解的一部分，柏林方面原則同意向烏克蘭提供少量自己的「豹-2」主戰車（Leopard 2 MBT），並批准波蘭和其他國家向烏克蘭交付更多「豹-2」。這會解決美德雙方在戰車議題的態度分歧，這種分歧在俄烏戰爭即將邁入週年的時刻可能會讓雙方產生裂痕。

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白宮對此事拒絕發表評論。美軍官員之前曾公開表示，「M1艾布蘭」使用耗油、維護成本高的燃氣渦輪引擎，烏克蘭現階段較難以建立其後勤體系，在俄烏戰爭已經持續將近一年這個時刻，這個選項其實並不理想。

但白宮和國務院官員對於提供「M1艾布蘭」持更開放的態度，希望能突破德國提供「豹-2」的外交僵局，避免「挺烏聯盟」對援烏問題上加深彼此裂痕，並加速提供更多西方戰車給烏克蘭。

報導稱，提供美國主戰車給烏克蘭已經成為拜登政府內部爭論不休的議題，並使「挺烏聯盟」的團結程度受到質疑，因為德國官員起初表示，德國不會成為第一個提供西方戰車給烏克蘭的國家，除非美國先提供「M1艾布蘭」。

據悉，烏克蘭自去年9月起便向德國點名要「豹-2」，不過一直未能如願。最近幾天，包括法國、波蘭、芬蘭等紛紛下場，施壓德國同意各國將自有的「豹-2」轉運給烏方。

根據德國軍武出口規定，其他想要供應德製「豹-2」戰車的國家，必須獲得德方同意。不過瑞士《新蘇黎世報》23日引述軍工消息人士披露，德國對「豹-2」援烏的態度遲疑，真正原因不是忌憚莫斯科，而是擔心美國「M1艾布蘭」趁機搶攻歐洲軍火市場，削弱德國在歐洲的影響力，甚至對其經濟產生負面影響。

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