學者：比起全面攻打台灣 中國更可能玩封鎖戰術

學者認為，中國較不可能派軍對台灣發動全面入侵，而是更可能藉由封鎖等方式施壓，企圖兵不血刃。圖為共軍潛艦。（路透檔案照）

2023/01/28 23:13

〔中央社〕學者認為，如果台海爆發戰爭，中國較不可能派軍對台灣發動全面入侵，因為現階段還沒有打勝仗的自信，而是更可能藉由封鎖等方式對台灣施壓，企圖兵不血刃。

絕大多數人想像台海爆發戰爭，可能會聯想到1944年法國諾曼第登陸、1950年韓國仁川海戰、2003年伊拉克巴格達之戰，甚至去年俄羅斯入侵烏克蘭。大批士兵衝下運輸艦登陸、飛彈突破防空系統，釀成大規模傷亡。總之就是一場血戰，且可能把美國和其盟友通通拖下水。

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然而，紐約智庫亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）去年8月接受美國網路媒體Grid News訪問時說，「我擔心的是中國不會對台灣發動正面攻擊。他們會一步接一步行動，但絕不給美國、日本或四方安全對話（Quad）成員任何正當的宣戰理由」。

在這種情境下，北京要消滅台灣政治自治權的方式不是派遣上萬大軍穿越台灣海峽，而是採取一種更為隱密的作法：在海上阻截船隻，秘密切斷海底纜線等。許多專家認為，比起對台灣全面開戰，中國更有可能採用這種策略。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫項目主任孫韻（Yun Sun）表示，「發動全面軍事攻擊具有不確定性。若要開戰，你需要至少某種程度能夠打勝仗的自信，但現階段中國還沒有」。

她表示，看到俄羅斯入侵烏克蘭的結果，中國對於攻打台灣可能更有顧慮。許多經驗豐富的軍事分析師原本都以為俄國能在幾週內拿下烏克蘭，沒想到演變成耗時近1年的漫長戰役。

企圖孤立或扼殺台灣經濟通常被形容為「封鎖戰」，但有許多種做法。解放軍分析師易思安（Ian Easton）表示，中國可能採用「強度不同的長期封鎖戰，重點是要脅迫台灣政府，坐上北京設下條件的談判桌」。

更令人憂心的是，易思安表示，他認為這種作法已經展開，目前強度還很低，但隨著時間進展逐漸增強。

去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，全世界已見識到台灣被封鎖的預告篇。解放軍在台灣周遭6個海、空域進行實彈演習，有效封鎖國際航道，迫使這些地區的貨船改變航行路線。

許多人認這是一道警鐘。外交部政務次長蔡明彥在回覆Grid的電子郵件中表示，「去年2月爆發的俄烏戰爭，以及8月共軍圍台實彈軍演，已向全世界民主國家示警極權擴張主義。大家普遍認知到，有必要團結對抗這種趨勢」。

運用水雷、潛艦或海面上船隻對台灣實施海上封鎖，對中國來說可能有不同目的。其一，封鎖可以為入侵鋪路。台灣與烏克蘭不同的最大不利之處，在於沒有友好鄰國可以提供軍事支援。海上封鎖將使得台灣幾乎無法獲得補給。

此外，中國也可能以封鎖取代入侵。在這種情況下，中國企圖扼殺台灣經濟，迫使台灣放棄主權進行談判，而不用對台灣派遣一兵一卒。

台灣對於封鎖戰尤其脆弱。台灣的3大主要港口全部坐落於面對中國的西部海岸，處理全台近90％海運，包括絕大多數糧食與石油進口。

能源是另一個問題。台灣在2021年有97.7％燃料仰賴進口，主要為液態天然氣和煤炭。台灣僅有足夠使用39天的煤炭，以及11天的天然氣存量。儘管砸下鉅資發展太陽能與風電，但目前還沒達到2025年再生能源產量目標。即使只是短暫或部分封鎖，對經濟也可能帶來災難性後果。

封鎖帶來的經濟後果也不僅限於台灣或中國必須承受，全世界的「智能」科技都將有深刻感受。簡而言之，使用晶片的諸多產品都會立刻面臨困難。

《晶片戰爭》（Chip Wars，暫譯）一書作者、美國塔弗茲大學（Tufts University）副教授米勒（Chris Miller）指出，如果全球無法取得台灣生產的晶片，「在第1週就可看到中斷現象。到第4至第8週，不只是消費電子產品和科技產品的晶片，所有類型的製造產品晶片都會嚴重中斷」。

美國2022年通過「晶片法案」（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act），鼓勵美國半導體廠商在境內研發及生產晶片，很大程度上是為了應對過於仰賴台灣晶片的弱點。

專家有時會稱台灣在半導體產業扮演關鍵角色，使台灣具有「矽盾」。切斷台灣和全世界往來要付出的經濟成本太高，甚至中國也會受到衝擊。

但米勒指出，許多例子顯示，有些國家就算承受重大經濟代價也要達成核心政治目標，而「統一」台灣顯然就是中共的核心政治目標，「我確實擔心台灣有些人對此過度自信」。1120128

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