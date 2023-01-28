軍武新知》因應「美中2025開戰」 美加油機將改裝發射上百無人機

美國空軍機動司令部司令米尼漢上將近日在一份備忘錄中表示，美中可能在2025年開戰。而米尼漢也提到，美軍將改裝KC-135空中加油機，使其能發射100架現有的具經濟效益無人機群。（歐新社）

2023/01/28 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍機動司令部（AMC）司令米尼漢上將（Mike Minihan）近日在一份備忘錄中表示，美中可能在2025年開戰。而米尼漢在備忘錄中提到，將改裝KC-135空中加油機，使其能發射100架現有的具經濟效益無人機群，用於對抗中國。

綜合美國媒體報導，美國空軍機動司令部（AMC）司令米尼漢上將在備忘錄中表示，美國空軍將改裝其空中加油機部隊，使單架KC-135空中加油機能發射100架現有（off-the-shelf）的具經濟效益無人機群（commercial drone swarms）。

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備忘錄內容並未詳細說明改裝方式和使用何種無人機，而KC-135空中加油機艙內空間已被飛行燃料庫佔滿，並沒有內置發射艙；機翼也無法安裝掛架用於發射無人機，改裝勢必將移除部分加油功能，修改艙內布局。

修改做法可能類似於美國海軍P-8「海神式」反潛機，將機腹新增內置武器艙，用於空投發射無人機。而KC-135與P-8皆為民用客機修改而成，在進行KC-135改裝時，將能沿用P-8的經驗，以減少設計成本與時間。

備忘錄中提到用單架KC-135發射100架現有具經濟效益無人機群，美軍現役任何具攻擊力的無人機都無法滿足此條件，但很可能指的是美國空軍的XQ-58A無人戰鬥航空載具（UCAV）或X-61A「小精靈」（Gremlins）攻擊無人機。

XQ-58A是美國空軍研究實驗室（AFRL）的低成本可用飛機技術（LCAAT）計畫產物。該計畫的目標為利用現有的商業製造流程來減少設計時間與成本，從而更快速的設計與建造無人戰鬥航空載具。

X-61A則是美國國防部國防先進研發計畫署（DARPA）推出的低成本、可重複使用的無人機系統，其在2021年已經過測試，能藉由C-130運輸機在空中回收，並成功驗證自主編隊飛行位置和安全功能。

而美國國防部前副助理部長、蘭德智庫國際事務與國防研究員奧赫曼內克（David Ochmanek）就曾表示，美國空軍和智庫進行的兵棋推演中，顯示台灣在抵抗中國入侵時，大量具有高度自主性、低成本的無人機展現了巨大的價值，是擊退中國的關鍵因素。

假如美軍在台灣海峽上空部署無人機群，那麼它們除了可以攻擊解放軍的載具，消耗中國防空飛彈數量，並且將資訊與戰機共享，使其提前發現並瞄準目標，提升有人機的存活率。

備忘錄內容並未詳細說明改裝方式和使用何種無人機，但修改做法可能類似於美國海軍P-8「海神式」反潛機，將機腹新增內置武器艙，用於空投發射無人機。（彭博）

備忘錄中提到用單架KC-135發射100架現有具經濟效益無人機群可能指的是美國空軍的XQ-58A無人戰鬥航空載具或X-61A攻擊無人機。圖為X-61A（圖右下者）。（圖擷取自DARPA）

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