紐西蘭破紀錄暴雨釀災 至少2死2失蹤

奧克蘭破單日降雨記錄，豪大雨造成當地水災。（路透社）

2023/01/28 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭奧克蘭昨（27日）遭暴雨襲擊，單日249毫米的降雨量，打破該市紀錄，警方證實至少2人不幸身亡。當局表示，雖目前雨勢減弱，但週日恐有另一場豪大雨，提醒民眾注意安全。另外英國傳奇歌手艾爾頓．強（Elton John）昨日原定在奧克蘭舉辦演唱會，也因安全考量而取消。據悉，消息發布時，已經有超過萬名歌迷在場內等候。

綜合外媒報導，紐西蘭最大城市奧克蘭，昨日打破了過去的降雨紀錄，單日雨量高達249毫米。當局表示，這場豪雨是因熱帶地區的暖空氣導致，目前雨勢趨緩，但目前仍然處在緊急狀態，且週日恐又有暴雨。隸屬市議會的奧克蘭緊急管理部門，在聲明中呼籲民眾返家查看洪水帶來的損失時，要留意安全。緊急部門負責人表示，訊息不斷湧入，已接獲超過2000通求救電話，需要一點時間才能釐清受災詳情。

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而警方則透露，目前至少2名男子死亡，以及2名失蹤人口。另外，大雨讓奧克蘭機場直接關閉，今日中午才陸續恢復國內航班，國際線仍在評估，估計17時可以重新開放國際航班。27、28日原是英國傳奇歌手艾爾頓．強的演唱會，卻因大雨攪局而取消。據悉，當時超過11000名歌迷已經出現在體育場內，宣布消息後由奧克蘭交通局協助人員疏散。

#DEVELOPING #NEWS | Auckland Airport has been forced to close due to torrential flooding which has resulted in a state of emergency being declared for the city. ????@FizzyTBC



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