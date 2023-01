紐西蘭破紀錄暴雨釀災 至少2死2失蹤

2023/01/28 10:36

〔即時新聞/綜合報導〕紐西蘭奧克蘭昨(27日)遭暴雨襲擊,單日249毫米的降雨量,打破該市紀錄,警方證實至少2人不幸身亡。當局表示,雖目前雨勢減弱,但週日恐有另一場豪大雨,提醒民眾注意安全。另外英國傳奇歌手艾爾頓.強(Elton John)昨日原定在奧克蘭舉辦演唱會,也因安全考量而取消。據悉,消息發布時,已經有超過萬名歌迷在場內等候。

綜合外媒報導,紐西蘭最大城市奧克蘭,昨日打破了過去的降雨紀錄,單日雨量高達249毫米。當局表示,這場豪雨是因熱帶地區的暖空氣導致,目前雨勢趨緩,但目前仍然處在緊急狀態,且週日恐又有暴雨。隸屬市議會的奧克蘭緊急管理部門,在聲明中呼籲民眾返家查看洪水帶來的損失時,要留意安全。緊急部門負責人表示,訊息不斷湧入,已接獲超過2000通求救電話,需要一點時間才能釐清受災詳情。

而警方則透露,目前至少2名男子死亡,以及2名失蹤人口。另外,大雨讓奧克蘭機場直接關閉,今日中午才陸續恢復國內航班,國際線仍在評估,估計17時可以重新開放國際航班。27、28日原是英國傳奇歌手艾爾頓.強的演唱會,卻因大雨攪局而取消。據悉,當時超過11000名歌迷已經出現在體育場內,宣布消息後由奧克蘭交通局協助人員疏散。

#DEVELOPING #NEWS | Auckland Airport has been forced to close due to torrential flooding which has resulted in a state of emergency being declared for the city. ????@FizzyTBC



Read more at AviationSource!https://t.co/IA4HWtWnsU#aucklandflooding #AucklandAirport #AvGeek pic.twitter.com/z6ji0Nv1B0