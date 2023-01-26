中國人都是騙子！龐皮歐回憶錄揭金正恩防範北京「不反對美軍駐韓」
〔編譯陳成良／綜合報導〕前美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo ）回憶錄24日正式出版，他在書中驚爆，2018年3月他以美國中情局（CIA）局長身份秘密訪平壤時，曾與北韓領袖金正恩對話，金正恩當時強調，為了不受中國威脅，北韓需要美軍繼續駐韓。
南韓前情報首長證實，金正恩的父親金正日看法與兒子「完全一致」。
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南韓《朝鮮日報》報導，龐皮歐在書中回憶說，當時他對金正恩說，中共一直聲稱表示，駐韓美軍離開南韓國，金（正恩）委員長會感到非常幸福。聽到這句話，金正恩笑了，激動地地錘著桌子，大喊「中國人都是騙子！」
龐皮歐寫道：「金正恩表示，為了防範中共，南韓境內需有美國人，中共為了像對西藏和新疆一樣對待韓半島，需要美國撤軍。」這表明，金正恩嚴重意識到中國的威脅。
書中說：「金正恩需要（防範中國威脅的）保護。我低估了這一點對他有多重要。北韓人根本不討厭美國在韓半島增強飛彈和地面戰鬥力。」
在這本回憶錄中，龐皮歐稱呼處決了姑父張成澤等人的金正恩是「嗜血癩蛤蟆」（bloodthirsty toad），但評價說「世界上最危險的人」，是中國國家主席習近平。
他說：「我個人認為習近平很陰沉。（俄總統）普廷雖然邪惡，但他可以是有趣且令人愉快的，但習近平卻長著一雙超乎尋常的『死魚眼』（dead eyed）。我從未見過（習近平）不加刻意的微笑。」
他認為，中共幾乎沒有給金正恩談判妥協的餘地，應該是認為北韓問題常常是和中共的「代理人之戰」。
《朝鮮日報》26日報導，南韓前國家情報院院長朴智元指出，龐皮歐揭露金正恩希望美軍駐紮南韓的事實，而（金正恩的父親）前北韓國防委員長金正日也曾如此。
朴智元24日在SBS電視台政治訪談節目中揭露，2000年「6·15南北首腦會談」時，金正日曾對前南韓總統金大中表示，「非常不信任中國」，與金正恩的言論完全一致。
朴智元回憶說，他當時就在旁邊聽見金正日稱，「為了維持東北亞的勢力均衡，即使韓半島統一，駐韓美軍也要繼續駐紮在韓半島，他非常不信任中國、俄羅斯和日本，尤其對中國的不信任程度極高。」