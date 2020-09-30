龐皮歐10月會南韓外長 美韓處理公務員遭射殺事件受關注

美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）將在在10月7至8日間造訪南韓。（法新社）

2020/09/30 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院29日宣布，國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）將在10月4日至10月8日訪問南韓首爾、日本東京和蒙古烏蘭巴托。對此，韓媒報導指出，龐皮歐將於10月8日與南韓外交部長康京和在首爾會面，推測兩國將就朝鮮半島情勢進行討論；近期，南韓公務員遭北韓射殺事故引起兩韓情勢緊張，美國、南韓就此議題將尋求何種解決方法、如何與北韓對話也備受關注。

根據《韓聯社》報導指出，龐皮歐2018年曾4度飛往北韓，也曾在2019年6月隨美國總統川普前往板門店，與北韓領導人金正恩會面；這趟10月的亞洲行中，龐皮歐將在10月7至8日間造訪南韓，具體行程儘管尚未明朗，但料將與康京和會談，同時也將拜見南韓總統文在寅。

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針對龐皮歐此行，南韓外交部評論，望能藉此進一步加強兩國同盟的機會，同時擴大美國、南韓兩國之間在朝鮮半島、地區和全球問題上的互助。

近期，兩韓間爆發南韓公務員遭北韓射殺事故，甚至出現金正恩向南韓正式道歉的罕見局面，朝鮮半島緊張局勢再度升高，料成美韓會面的重要討論議題，南北韓關係改善、北韓非核化交涉等議題是否會在會面中討論與否，也為各界關注焦點。

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