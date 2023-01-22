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    中國春節假期前一週逾1.26萬人染疫亡 農村地區恐不樂觀

    中國疾病預防控制中心公佈，在農曆春節假期前一週，有超過1萬2600人死因和武漢肺炎相關。（彭博）

    中國疾病預防控制中心公佈，在農曆春節假期前一週，有超過1萬2600人死因和武漢肺炎相關。（彭博）

    2023/01/22 16:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疾病預防控制中心公佈，在農曆春節假期前一週，有超過1萬2600人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）相關原因；另外，現有47萬1739例住院病患，包含5萬1683例重症。

    綜合媒體報導，在世界衛生組織（WHO）催促下，中國疾控中心在昨（21）日聲明中表示，從1月13日至19日期間，醫院統計有1萬2658例與武漢肺炎相關的死亡病例，其中因武漢肺炎而致呼吸功能衰竭死亡有681例，其他疾病併發武漢肺炎而死亡的有1萬1977例。

    據報導，現有47萬1739例住院病患，包含5萬1683例重症。另外，截至1月19日，中國累計共接種34.8億劑疫苗，接種總人數約13.1億人，其中有8.2億人已完成第一劑加強劑。

    中國在去年12月突然取消「清零」，代表自2019年疫情爆發以來，數億人首次返鄉過春節假期，衛生專家預測，遠距離人員流動無疑將加速疫情蔓延。

    報導也表示，中國國家主席習近平在春假前指出，目前武漢肺炎在農村蔓延，習近平強調，全國將會持續關注農村疫情局勢。

    衛生專家擔心，光是都市如今就面臨醫療資源崩潰、火葬場無法負荷等慘況，更何況是醫療設施匱乏的農村地區，結果恐不堪設想。

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