豬隻臨死前逆襲？ 港屠宰廠主管被踢倒、刀割動脈噴血亡

香港屠宰場日前發生離奇意外，1位屠宰場主管在電暈豬隻後準備拿刀宰殺時，被突然甦醒掙扎的豬踢中後跌倒在地，左腳被手中尖刀割斷動脈，最後送醫不治。圖為豬示意圖。（歐新社）

2023/01/22 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕位於香港新界東上水的屠宰場「上水屠房」20日下午發生離奇意外，一名60歲的屠宰場主管在電暈豬隻後準備拿刀宰殺時，沒想到豬隻突然甦醒、踢中該男，該男猝不及防跌倒在地，左腳則被尖刀割斷動脈，最後送醫不治。業界人士表示，此意外十分罕見，入行數十年未曾遇過。

綜合港媒報導，在20日下午1點左右，61歲屠宰場主管蔡男在屠宰場用電擊棒電擊豬頸3秒，隨後左手手持40公分長的切肉刀準備宰豬，沒想到被電暈的豬突然清醒、拚命掙扎，蔡男被豬腳踢中跌倒，手上的切肉刀割斷他的左膝後方動脈，頓時血流如注。

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事發後蔡男雖然仍清醒，還能向同事講述事發經過並報警求助，但因為失血過多，送醫搶救時轉為昏迷，最後傷重不治。據了解，事發時由蔡男一人負責電豬及準備屠宰，死因有待驗屍後確定。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅推斷，此次意外並不是發生在日常生產線，而是發生在緊急屠宰房，所以是由工人手持電擊棒電豬，而非用常規生產線的自動電擊措施。許偉堅指出，不管人工或由機器電擊，一般都是兩人一組，一人電擊、另一人持刀屠宰，當局可能會調查為何死者會一個人同時負責電擊及持刀屠宰。

許偉堅表示，屠宰場內有可能發生工人割傷，甚至是意外切斷腳筋，但是他入行數十年未曾聽聞過「這種死法」。

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