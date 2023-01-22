英海灘赫見詭異屍體 網驚：是異形中的抱面蟲！

英國居民在戈斯波特（Gosport）海灘上，發現一具詭異骨骸，引發網友熱議。（圖翻攝至推特@UsaJaun）

2023/01/22 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕近日，英格蘭漢普郡（Hampshire）當地一名居民巴克（Julie Barker）在戈斯波特（Gosport）海灘上，發現一具乾癟的動物骨骸，由於形狀十分詭異，巴克馬上拿起手機拍下此不明生物，隨後將照片上傳至社群平台上，引發網友熱議，許多人猜想該生物為《異形》電影中虛構的外星生物「抱面蟲」（Facehugger）。

據《鏡報》報導，巴克上週末帶家中寵物狗至海邊散步時，突在地上發現一具仍保有皮膚的詭異遺骸，因物種形狀詭異，巴克將遺體拍下，上傳至網上希望能獲得解答。貼文曝光後，此外型怪異的神秘動物，吸引許多網友的注意，部份人認為這是「外星人的骸骨」；也有人覺得這生物為《異形》電影中最致命的「抱面蟲」。

請繼續往下閱讀...

對此，當地海洋生物學家費雷羅（Tim Ferrero）說明，若從尾巴判斷，這具遺骸應該為某種鰩科（Skates）或背棘鰩（Thornback ray）的屍體，但因翅膀狀的胸鰭在海中被咬去，才呈現此怪異形狀。

Mystery as 'freaky' skeleton like a 'facehugger from Alien' found on Brit beachhttps://t.co/fUInbEdRMd — usa jaun news （@UsaJaun） January 19, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法