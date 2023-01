英海灘赫見詭異屍體 網驚：是異形中的抱面蟲！

2023/01/22 09:16

〔即時新聞/綜合報導〕近日,英格蘭漢普郡(Hampshire)當地一名居民巴克(Julie Barker)在戈斯波特(Gosport)海灘上,發現一具乾癟的動物骨骸,由於形狀十分詭異,巴克馬上拿起手機拍下此不明生物,隨後將照片上傳至社群平台上,引發網友熱議,許多人猜想該生物為《異形》電影中虛構的外星生物「抱面蟲」(Facehugger)。

據《鏡報》報導,巴克上週末帶家中寵物狗至海邊散步時,突在地上發現一具仍保有皮膚的詭異遺骸,因物種形狀詭異,巴克將遺體拍下,上傳至網上希望能獲得解答。貼文曝光後,此外型怪異的神秘動物,吸引許多網友的注意,部份人認為這是「外星人的骸骨」;也有人覺得這生物為《異形》電影中最致命的「抱面蟲」。

對此,當地海洋生物學家費雷羅(Tim Ferrero)說明,若從尾巴判斷,這具遺骸應該為某種鰩科(Skates)或背棘鰩(Thornback ray)的屍體,但因翅膀狀的胸鰭在海中被咬去,才呈現此怪異形狀。

