外媒下鄉採訪中國疫情 甘肅黨委下令掌握行蹤嚴禁受訪

中國武漢肺炎疫情自上月起橫掃全國，遠在西南部雲南省普洱市也身受疫情肆虐，景邁山上布朗族人也戴上口罩防疫。（法新社）

2023/01/19 23:59

〔中央社〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫鬆綁，缺醫少藥的農村恐成為下波疫情重災區。但3名外媒記者日前在甘肅蘭州、定西等地醫院採訪時，當地黨委宣傳部卻通知全境，不但要求密切掌握3人行蹤，更警告居民不得受訪。

綜合網路訊息及自由亞洲電台報導，根據今日頭條帳號、具媒體人身分的「甘肅曹利軍」18日指出，中共甘肅省委宣傳部日前電話通知天水市，指2男1女共3名外媒體記者「未經許可」，在蘭州、定西部分醫院、衛生院、社區衛生站及村、社區活動，私自採訪防疫情況，18、19日「很有可能竄入」天水市繼續活動。

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「甘肅曹利軍」提到，天水市麥積區委宣傳部接獲上述通知後，便向境內各鎮、街道及區政府衛健局轉達「緊急通知」，並要這些單位「高度重視、密切關注」，若發現這3名外媒記者的行蹤，要第一時間報告區委宣傳部指定聯繫人。

這項「緊急通知」更要求區內各醫療單位、村、社區及民眾，不得私自接受這些外媒記者的採訪，或回答有關COVID-19疫情的問題。

針對上述通知，自由亞洲電台記者曾致電天水市委宣傳部及指定聯繫人，但不是無人接聽就是占線。

根據報導，媒體人宋揚對此表示，現在中國各地官員都怕外媒，尤其是西方媒體記者，因為害怕真實情況和典型案例流出去。而他們對待外媒的辦法，就是「一哄二騙三封鎖」。省委宣傳部發通知，基層不敢不執行。

宋揚認為，宣傳部發布通知後，警方必然會介入追蹤這3名外媒，很難躲過追查。尤其是甘肅很少外媒到訪，定西更是在「山溝裡」，「最乾旱的地方」。

針對農村疫情可能在春節期間被大量散布，中國國家網信辦日前發出通知，要求嚴格管控藉發布「回鄉筆記」、「返鄉見聞」等「不實消息」煽動地域攻擊、散布焦慮情緒、渲染社會陰暗面。

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