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    習近平談防疫鬆綁：過去3年「乙類甲管」是正確選擇

    農曆春節將至，中國春運啟動，北京國際機場人群行色匆匆。（路透）

    農曆春節將至，中國春運啟動，北京國際機場人群行色匆匆。（路透）

    2023/01/18 23:55

    〔中央社〕中共總書記習近平今天對防疫鬆綁公開表態說，中國3年來先對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴格實行「乙類甲管」是「正確的選擇」。目前防控重心轉移，要做好重症救治準備，並補齊農村地區防疫短板。

    央視新聞報導，習近平今天在北京人民大會堂透過視訊看望慰問基層黨政幹部及群眾。其中包括與黑龍江省哈爾濱醫科大學附屬第一醫院連線，與醫護人員和一名住院的老年COVID-19病患交流，詳細詢問防疫調整後的發熱門診接診、重症救治、藥品配備和患者康復等情況。這也是他首度公開過問醫院在防疫放開後的因應措施。

    習近平說，疫情爆發以來，特別是這一波疫情來勢兇猛，廣大醫務工作者一直在防疫和日常治療兩線作戰，長時間高強度、超負荷工作，為確保人民生命安全和身體健康作出了重大貢獻。

    他強調，近3年來，中國對新冠（COVID-19）疫情嚴格實行「乙類甲管」是「正確的選擇」，經受住了多輪病毒變異的衝擊，「最大限度降低了重症率和病亡率，有力保護了人民群眾生命安全和身體健康」。

    習近平又說，這為優化疫情防控措施、實施「乙類乙管」贏得了寶貴時間。現在防疫進入新階段，依然處在「吃勁的時候」，但「曙光就在前頭，堅持就是勝利」。

    他提到，目前防疫重心已從「防感染」轉移到「醫療救治上」，重點是「保健康、防重症」，醫院承擔的任務更為繁重。要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給，增加藥品配備，特別要做好重症救治的應對準備，保障正常醫療秩序。

    習近平說，要加強醫護人員自身防護和關心關愛，確保身體健康。各級黨委和政府要始終堅持「人民至上、生命至上」，堅持「科學防治、精準施策」，確實做好「重點機構、重點單位、重點人群」的防控，統籌各種醫療資源，保障好群眾的就醫用藥需求，補齊農村地區疫情防控的短板。

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    中共總書記習近平今天對防疫鬆綁公開表態，強調中國3年來先對疫情嚴格實行「乙類甲管」是「正確的選擇」。（美聯社資料照）

    中共總書記習近平今天對防疫鬆綁公開表態，強調中國3年來先對疫情嚴格實行「乙類甲管」是「正確的選擇」。（美聯社資料照）

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