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    專家估中國過去5週染疫死亡約90萬人 籲分享準確數據

    中國去年12月初鬆綁武漢肺炎防疫措施，後續引發疫情如海嘯襲捲，不僅醫院人滿為患，火葬場和殯儀館也有屍體太多無處擺放。（法新社）

    中國去年12月初鬆綁武漢肺炎防疫措施，後續引發疫情如海嘯襲捲，不僅醫院人滿為患，火葬場和殯儀館也有屍體太多無處擺放。（法新社）

    2023/01/17 16:14

    〔即時新聞／綜合報導〕中國去年12月初鬆綁武漢肺炎防疫措施，近期該國疫情緊繃，有專家表示，官方近日雖稱過去一個多月來染疫死亡近6萬人，但實際死亡人數可能少報好幾十萬，呼籲當局應分享更準確的統計數據。

    據《美國之音》報導，中國去年12月7日突然鬆綁嚴格執行近3年的清零防疫措施，後續引發疫情如海嘯襲捲，不僅醫院人滿為患，火葬場和殯儀館也有屍體太多無處擺放，必須等上10天至2週的時間才能火化。但當局卻持續嚴格控制疫情信息，拒絕向公眾提供及時準確的數據，引起國內外輿論的廣泛批評。

    針對中國日前聲稱，過去一個多月來染疫死亡近6萬人，報導引述加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles,UCLA）菲爾丁公共健康學院流行病學系主任張作風教授指出，中國疫情報告的死亡數，可能只是冰山一角，並指北京大學國家發展研究院根據大數據模型估算，截至本月11日，全國感染率約為64%，估計累計染疫人數約9億人，張作風表示，若以此數字估算，0.1%的死亡率在過去5週約有90萬人死亡，這顯示當局的死亡數據還不及整體死亡的7%，目前當局公布的數據，也遠遠低於其他國家在最初鬆綁疫情管控後，出現的平均死亡率。

    張作風也指出，基於中國公共安全、民事管理及醫院系統的數據能力，他認為中國仍有能力準確追蹤因感染新冠病毒導致的死亡數，因此他呼籲，中國應當與世界衛生組織、其他國家和中國自己的人民分享，有關中國疫情局勢更詳細的資訊及透明的數據。

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