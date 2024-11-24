哈士奇被美國警察誤當郊狼擊斃 主人痛心：牠只是一隻小狗

11月大的哈士奇「奧丁」模樣十分可愛。（美聯社）

2024/11/24 15:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州近日發生一起誤殺事件，一隻名為「奧丁」（Odin）哈士奇被警方錯認成郊狼遭開槍射殺，讓主人傷心欲絕並直呼「這令人心碎，牠只是一隻小狗，你知道嗎？」

根據《美聯社》報導，麻州北橋鎮（Northbridge）警方19日接獲民眾報案，稱住家後院出現一頭郊狼。動物管制人員前往現場並在附近樹林發現疑似郊狼的動物。由於那隻動物突然朝人員奔來，員警情急之下拔槍擊斃。然而，靠近檢查才確認那是一隻戴著跳蚤項圈的寵物狗。

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飼主郎佛德（Kirk Rumford）悲痛指出，未滿1歲的奧丁是隻活潑愛玩的哈士奇，有時候會衝出自家院子，但對人類十分友善，從未表現出攻擊行為，推測奧丁當時可能只是想和員警玩耍，並表示「如果我的狗是郊狼，那就是打了類固醇且最帥的郊狼。比較一下麻州郊狼和我的狗狗，我的狗很漂亮應該比較像是灰狼，但是麻州沒有任何灰狼。」

北橋鎮警方指出，涉事員警是一名資深警官，同時也是一名狗主人，他對於自己誤殺寵物犬深感愧疚。警方承諾會盡一切努力提供協助，包括支付奧丁的火葬費用。

主人郎佛德（Kirk Rumford）與愛犬奧丁的合影。（美聯社）

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