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    疫情蔓延月餘 中國衛健委宣布度過重症等3高峰

    中國武漢肺炎疫情肆虐，圖為北京一家醫院急診處仍有不少病患吊點滴。中國國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅今天在國務院聯防聯控機制記者會中宣布，經歷了1個多月後，各省已度過發燒、急診與重症3個高峰。（美聯社）

    中國武漢肺炎疫情肆虐，圖為北京一家醫院急診處仍有不少病患吊點滴。中國國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅今天在國務院聯防聯控機制記者會中宣布，經歷了1個多月後，各省已度過發燒、急診與重症3個高峰。（美聯社）

    2023/01/19 23:51

    〔中央社〕中國這波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情自去年12月上旬以來襲捲各地，染疫人數大幅上升，造成醫療擠兌等問題。在經歷了1個多月後，中國今天宣布，各省已度過發燒、急診與重症3個高峰。

    中國國務院聯防聯控機制今天舉行記者會，國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅在會中作以上表示。

    郭燕紅說，全國的發燒門診就診人數在去年12月23日達到高點，1月17日時較高點下降了94%；全國急診就診人數在今年1月2日達到高點，1月17日較高點下降了44%；全國在院的陽性重症患者人數在今年1月5日達到高點，1月17日較高點下降了44.3%。

    她說，各省已經度過了3個高峰。總體而言，病毒感染者的醫療救治平穩有序，日常的診療服務在逐步恢復。

    郭燕紅在會中提到，全國普通門診當中，新冠患者占比在逐步降低，截至今年1月17日，非新冠患者在普通門診的就診率已經達到99.5%；另一方面，住院患者呈現波動上升趨勢，而住院患者當中非新冠患者的比率大幅度提升，在1月17日已經達到85%，住院情況正常，診療也在恢復。

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