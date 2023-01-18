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    中國人口下降 官媒解釋與民眾看法分歧

    中國人口出現1961年以來首度負成長，年輕人婚育觀念轉變是一大主因。（美聯社）

    中國人口出現1961年以來首度負成長，年輕人婚育觀念轉變是一大主因。（美聯社）

    2023/01/18 17:27

    〔中央社〕中國官方通報的2022年全國人口數據出現1961年以來首度負成長，引起議論。官媒今天解釋，育齡婦女減少、年輕人婚育觀念轉變及生育、養育、教育成本居高不下，是中國人口下降的3大原因。

    但面對官媒的解釋，許多中國網友卻認為，人口下降的主要原因是年輕人生活壓力太大，無力也無心生養下一代，導致自己只能成為「最後一代」。

    央視新聞報導指出，中國目前的育齡婦女規模、特別是生育旺盛期育齡婦女規模出現下降，是人口減少的首要原因。「十三五」（2016至2020年）時期，20至34歲生育旺盛期婦女人數年均減少340萬人；2021年更比2020年減少473萬人。

    其次，中國年輕人婚育觀念出現顯著變化，生育意願持續走低，導致育齡婦女平均計劃生育子女數逐年遞減。

    同時，隨著經濟社會發展，在住房、教育、就業等多重因素影響下，子女的生育、養育、教育成本居高不下，加大了中國年輕人的生育顧慮。

    針對央視報導上述解釋，中國網友看法不一。其中許多人表示，「其實就是沒有錢」，有了錢，「像張藝謀（中國名導演）一樣生7個也行」；也有人說，光是自己的生存壓力就夠大的，交女朋友都有困難，還生小孩？還有人秀出養小孩的開支說，光拿這些帳單和工資單一對照，就頭皮發麻。

    中國國家統計局17日表示，2022年底中國人口為14億1175萬人，比2021年底減少85萬人。全年出生人口956萬人，出生率千分之6.77；死亡人口1041萬人，死亡率為千分之7.37；人口自然成長率為千分之負0.6，是1961年中共政策錯誤導致大飢荒以來，人口首度出現負成長。

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