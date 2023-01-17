如何減緩少子化？ 中國專家竟稱︰縮短教育時間即可提高生育率

中國人口出現自1961年以來，首次出現下降的狀況。示意圖。（歐新社）

2023/01/17 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國人口出現自1961年以來，首次出現下降的狀況，除低出生率創紀錄外，甚至連死亡率也寫下47年來新高紀錄。面對國內首露少子化趨勢，中國各大媒體與專家都紛紛對此進行相關報導、探討，然而有名專家提出「縮短教育時間、提高生育率」的言論，其內容意外引發中國網友間激烈的論戰。

綜合中媒報導，據中國官方截至2022年底的統計，2022年出生人口跌破1000萬，比2021年的1060萬還要少，並創下連續6年減少的紀錄，也是中國自1961年來首次出現人口下降的狀況。面對中國人口快速下降的情況，不少專家紛紛提出各種改善建議，其中有名為梁建章的專家，在日前發布了一份名為《中國教育和人口報告2022版》（學前和基礎教育篇）的報告。

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該份報告中提出，現在的小學生學習時間增加了很多，完全可以縮短1年時間；而中考和高考浪費了大量時間，若是取消中考可以縮短1年時間，這就可以把基礎教育階段提速2年，家長的負擔減輕了，有利於提高生育率。該文曝光後，立即在中國微博上造成熱議論，不少網友發文附上「縮短教育時間能提高生育率」 的Hashtag，來表達各自對該言論的看法。

對該言論抱持支持態度的中國網友，紛紛留言表示，「提高生育水平，從解決後顧之憂開始」、「眾所周知，女性社會地位和受教育程度越高，生育率越低」、「年輕女性受教育水平提高確實是生育意願下降的其中一個原因」、「我同意縮短教育時間，本科畢業難找工作，讀完研都25了，大好的青春都在念書屬實心累」、「讓生育率提高的唯一辦法，不讓女孩子受教育和接受新興事物，以前就是這樣做的嘛」。

而抱持反對意見的中國網友，則留言表示，「年代在進步，時代在退步」、「開個男德班在一定程度上可以提高生育率」、「話糙理不糙，最應該反思的是為什麼不想生」、「提高你X，你怎麽不自己生十八胎來提高生育率」、「不能提高教育率，但可以提前入廠時間並延長工作年限」、「神經病，還不如研究怎麼讓男人生孩子呢，那生育率妥妥上去了」、「天天催婚催生有毛病吧，看得出來很著急了，著急個錘子呀，不想生就是不想生」。

更有不少中國女網友激動表示，該言論性別歧視意味濃厚，「翻譯一下：女的讀書多了，變聰明了，不好騙了」、「現在就是有女生不想結婚，不想生娃，子宮長在我身上，我想幹嘛就幹嘛，那麼想生，給自己安個子宮啊」、「是不是想說女子無才便是德？女孩子們一定要多讀書，而且要讀得比男孩子棒！把他們遠遠甩在後面」、「生育率低根本原因：男的弱精、太虛、太短、太窮、太自大、太自以為是、太自私、太賤、太不負責」。

有名中國專家聲稱，縮短教育時間就能提高生育率，該言論一出在中國微博引起網友激論。（圖擷取自微博）

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