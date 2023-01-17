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    俄官媒駁傳言 消息人士：俄軍「永不缺砲彈」

    俄羅斯駁斥彈藥缺乏的傳言。圖為去年6月間，俄軍發射火箭彈攻擊烏軍陣地。（美聯社）

    俄羅斯駁斥彈藥缺乏的傳言。圖為去年6月間，俄軍發射火箭彈攻擊烏軍陣地。（美聯社）

    2023/01/17 21:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕西方陸續傳出消息，指俄羅斯面臨國際排山倒海的制裁，逐漸出現彈藥不足，美國去年的解密情報更指出，俄羅斯正向北韓購買數百萬枚炮彈和火箭。不過，消息人士16日向官媒《俄新社》（RIA）表示，俄羅斯武裝部隊沒有發生，也不會發生砲彈短缺。他強調，俄羅斯大口徑砲彈產能是美國的數倍。

    這名消息人士說：「俄軍沒有也不會出現砲彈短缺，包括考慮到現有的彈藥儲備。」他指出，「俄羅斯所有種類大口徑砲彈的月產量，是美國155釐米（北約標準口徑）砲彈產量的數倍」。

    消息人士補充說，俄羅斯國防企業將繼續擴大砲彈產量。

    俄羅斯總統普廷去年12月初已表明，「特別軍事行動」將是一個「長久過程」；12月底他也接受了國防部長紹伊古有關增加武裝力量人數、強化軍工生產、調整軍區、新建軍團等一系列新政策。

    1月11日，普廷決定以武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）大將，接掌烏克蘭戰事總指揮的職務，加強國防部體系對烏戰的直接管控；同日，他更在電視上公開飆罵負責俄羅斯國防企業的副總理兼工業和貿易部部長曼圖洛夫（Denis Manturov），要求他加速軍備生產，引發外界熱議。

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